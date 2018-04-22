13:56, 22 Nisan 2018 Pazar

CHP'li 15 vekil istifa edip Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, "15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP'den 15 milletvekili, Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun talimatÄ±yla istifa ederek Ä°yi Parti'ye katÄ±ldÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, Meclis'te aÃ§Ä±klama yaptÄ±: "SeÃ§imlere katÄ±labilecek partiler bellidir. YSK'nÄ±n hangi siyasi partilerin seÃ§imlere katÄ±labileceÄŸi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ Ä°YÄ° Parti tarafÄ±ndan olumlu olmasÄ±na raÄŸmen karar alÄ±namasÄ± siyasidir. Biz CHP olarak demokrasi ayÄ±bÄ±na karÅŸÄ± arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. YSK'nÄ±n deÄŸerli Ã¼yelerinin OHAL baskÄ±sÄ±na maruz kalmamalarÄ±nÄ± istiyoruz. Demokrasi herkes iÃ§in. Bu sebeple demokrasinin kazanmasÄ± iÃ§in siyasi deÄŸil ama demokratik bir tasarrufla 15 milletvekili partimizden istifa edip Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." Ä°ÅžTE O 15 Ä°SÄ°M Ä°stifa ederek Ä°yi Parti'ye katÄ±lan milletvekilleri ise ÅŸunlar: "Afyonkarahisar Milletvekili Burcu KÃ¶ksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat YeÅŸil, AydÄ±n Milletvekili HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±z, BalÄ±kesir Milletvekili Ahmet AkÄ±n, Burdur Milletvekili Mehmet GÃ¶ker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca KayÄ±ÅŸoÄŸlu, Bursa Milletvekili Erkan AydÄ±n, Ã‡orum Milletvekili Tufan KÃ¶se, Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu, Ä°zmir Milletvekili Tacettin BayÄ±r, Kayseri Milletvekili Ã‡etin ArÄ±k, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet, NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼ler ve Zonguldak Milletvekili Ãœnal DemirtaÅŸ."

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