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14:24, 22 Nisan 2018 Pazar
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GÃ¼ncelleme: 13:58, 22 Nisan 2018 Pazar

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Suudi Arabistan'da 'drone' meraklÄ±larÄ±na Ã§aÄŸrÄ±
Suudi Arabistan'da 'drone' meraklÄ±larÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Suudi Arabistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "drone" meraklÄ±sÄ± olanlara, "izin verilen bÃ¶lgelerde belirlenmiÅŸ amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±ma imkan tanÄ±yan" gerekli belgeyi, bulunduklarÄ± mahallenin emniyetinden alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "drone" meraklÄ±larÄ±na, gerekli kullanÄ±m iznini almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼venlik SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Mansur Et-Turki, drone kullanÄ±mÄ± ile ilgili kanunun neredeyse bitmek Ã¼zere olduÄŸunu, son aÅŸamalarÄ±na gelindiÄŸini belirtti.

"Drone" meraklÄ±sÄ± olanlara, "izin verilen bÃ¶lgelerde belirlenmiÅŸ amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±ma imkan tanÄ±yan" gerekli belgeyi, bulunduklarÄ± mahalleninÂ emniyetinden alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Turki, bununÂ ise kanun Ã§Ä±kana kadar tatbik edilecek geÃ§ici bir uygulama olduÄŸunu kaydetti.

KRALÄ°YET SARAYI YAKININDA 'DRONE' PANÄ°ÄžÄ° YAÅžANDI

Sosyal medyada, dÃ¼n akÅŸam Kraliyet SarayÄ± yakÄ±nÄ±nda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z doÄŸruluÄŸu onaylanmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Riyad Polis SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uÃ§tuÄŸu tespit edilen kÃ¼Ã§Ã¼k "drone"a mÃ¼dahale edildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Suudi ArabistanlÄ± bazÄ± yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberlerde ise Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Riyad'daki sarayÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular drone Suudi Arabistan
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