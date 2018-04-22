14:14, 22 Nisan 2018 Pazar

'2018-EKPSS sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, bugÃ¼n 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018 Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (EKPSS) iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

EKPSS'nin iki yÄ±lda bir uygulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã–zer, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Bu yÄ±l 88 bin 833 adayÄ±mÄ±z sÄ±nava baÅŸvurdu. BugÃ¼n 81 il merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz EKPSS sÄ±navÄ±nda adaylar iÃ§in Ã¶ÄŸrenim ve engel durumlarÄ±na gÃ¶re 27 farklÄ± soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rlandÄ±. 62 bin 950 aday ortaÃ¶ÄŸretim, 13 bin 524 aday Ã¶nlisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanÄ±ndan sÄ±nava baÅŸvurdu.

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Adaylar bin 354 binada ve 19 bin 369 salonda sÄ±nava alÄ±nmÄ±ÅŸ olup 13 bin 973 aday tekli salonda, 74 bin 860 aday ise toplu salonda sÄ±nava alÄ±ndÄ±. SÄ±navda yaklaÅŸÄ±k 58 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi gÃ¶rev aldÄ±. SÄ±navÄ±n Ã¶zelliÄŸi nedeniyle aday baÅŸÄ±na diÄŸer sÄ±navlara gÃ¶re daha fazla sÄ±nav gÃ¶revlisi gÃ¶revlendirildi. "

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, merkezin adaylarÄ±n durumuna gÃ¶re her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±nÄ± seferber ettiÄŸini belirterek, "SÄ±nav sorunsuz bir ÅŸekilde sona ermiÅŸtir. SÄ±navda gÃ¶rev alan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma ve gÃ¶revlilerimize katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.