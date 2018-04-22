14:35, 22 Nisan 2018 Pazar

Ahmedinejadâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteciye gÃ¶zaltÄ±





Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Haydari gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" internet haberÂ sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Muhammed HÃ¼seyin Haydari'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Dolatebahar haber sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Haydari'nin Ã¶ÄŸle saatlerinde emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan evindeÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haberde Haydari'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma sebebine dair bilgiye yer verilmedi. Dolatebahar internet haber sitesi,Â Ahmedinejad'Ä±n Ä°ran yÃ¶netimine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerini yayÄ±nlamakla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yordu. Yine bir sÃ¼re Ã¶nce Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki yardÄ±mcÄ±larÄ± Hamid Bekayi ile Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai "yolsuzluk" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±.

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