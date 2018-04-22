14:51, 22 Nisan 2018 Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40 eser bağışladığı sergi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisinin, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda açıldığı bildirildi.

Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler” sergisi açılışına İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hümeyra Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

KOLEKSİYONUNDAN 40 KİŞİSEL ESERİNİ BAĞIŞLADI

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergiye 40 adet kişisel eserini bağışladığını ifade ederek, “Kendisinin çok zengin tespih, hat, tarihi eserler koleksiyonu var. Burada 303 tane eser sergileniyor. Bunların 40 tanesi sayın Cumhurbaşkanı’mızın bağışlamış olduğu eserler. Diğerleri de hayırserver, isminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyonerlerin ve sanatçıların yapmış olduğu bağışlardan oluşuyor” dedi.

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Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da sergideki eserlerin çok güzel olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Tabii burada maksat hem bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin, öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak. Üniversitemizin ciddi projeleri, çalışmaları var. Bunları geleceğe taşımak. İnşallah muvaffak olursak, başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek, her sene bunu tekrar etmek dileğimiz ve inşallah bu serginin kapanışında da cumhurbaşkanımızla hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeği de ramazandan önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin inşallah gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz."

Erdoğan, üniversitenin klasik sanatların gelişmesine bir katkı sunduğunu aktararak, "Fatih Belediye Başkanı da (Mustafa Demir) burada. Yeditepe Bienali'nin de devam ettiğini buradan hatırlamış olalım. Demek ki zamanın ruhuna da uygun bir hareket. Hakikaten yerliliğin ve milliliğin daha makbul olduğu bir zamandayız ve kendi sanatlarımızın da ihyası için inşallah bu tür etkinliklerin artmasına vesile olur. Hem üniversitemizin eğitim misyonunu desteklemiş hem de değerlerimizin geleceğe taşınmasında, ihya edilmesinde önemli bir katkıda bulunmuş oluruz diye temenni ediyorum." diye konuştu.

SERGİ 4 MAYIS’A KADAR AÇIK KALACAK

Osmanlı´dan başlayıp yakın tarihe kadar gündelik hayatta kullanılan kilim, tespih, seccade, sürahi gibi malzemelerden, kılıçlara ve sanatsal ürünlerine kadar 303 eserin yer aldığı sergi, 4 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.