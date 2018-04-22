GÃ¼ncelleme: 14:58, 22 Nisan 2018 Pazar

Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama





Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden ÅŸikayet etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden yakÄ±ndÄ±. Ãœlkedeki reformistlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Eslahatnews haber sitesine konuÅŸan Fatma HaÅŸimi, "Konuyu Ä°ran YÃ¼ksek Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Ã¼zerinden takip ediyoruz. Fakat bize cevap vermiyorlar. Ã–lÃ¼m sebebinin yÃ¼ksek dÃ¼zeyde radyoaktif madde olduÄŸunu sÃ¶ylemelerinin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir bilgi alamadÄ±k." dedi. RAFSANCANÄ°'NÄ°N CESEDÄ°NDE NORMALÄ°N 10 KATI RADYASYON BULUNDUÄžU Ä°DDÄ°ASI Rafsancani'nin diÄŸer kÄ±zÄ± Faize HaÅŸimi, aralÄ±k ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ±n cesedinde normalin 10 kat Ã¼zerinde radyasyon tespit edildiÄŸini ifade etmiÅŸti. Ä°ran'da DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ve 1989-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iki dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. KardeÅŸi Muhammed HaÅŸimi Rafsancani, bir gÃ¼n sonra Ä°ran Devlet Televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, abisinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "kalp durmasÄ±" nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Yine aynÄ± gÃ¼n SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Muhammed Agacani, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Rafsancani'nin saÄŸlÄ±klÄ± bir bÃ¼nyeye sahip olduÄŸunu fakat bununla beraber kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu ifade etmiÅŸ, ilk belirlemelere gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenini "kalp krizi" olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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