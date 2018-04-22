CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'yeni dÃ¶nem' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.Â
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± en samimi duygularla kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan,Â 23 Nisan 1920'nin, her yaÅŸtan ferdiyle vatanÄ±, bayraÄŸÄ±, ezanÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yÄ±lmadan mÃ¼cadele eden aziz milletin yeniden diriliÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu belirtti.
"Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" ÅŸiarÄ±yla Meclisin kurulmasÄ±nÄ±n, tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hususunda azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya ilanÄ± anlamÄ±na geldiÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°stiklal mÃ¼cadelemizde eÅŸsiz bir kahramanlÄ±k destanÄ± yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geÃ§irme yolunda sergilediÄŸi azim, baÅŸka milletlerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelelerine de ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtur. Milli iradenin tecelligahÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi, kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana geÃ§en 98 yÄ±lda, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur, refah ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamasÄ±, Ã¼lkemizin daha mÃ¼reffeh hale gelmesi iÃ§in ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecan ve kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan onaylanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle, Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz. Ãœlkemizin geleceÄŸine yÃ¶nelik kararlarÄ±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde alÄ±nabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adÄ±m, geliÅŸme ve kalkÄ±nmamÄ±zÄ±n da hÄ±z kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.
Yeni dÃ¶nemde, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisimizle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha iyi bir gelecek, daha bÃ¼yÃ¼k ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."
KuruluÅŸundan bu yana TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Milleti Meclisi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼lkeye hizmet etmiÅŸ tÃ¼m milletvekillerine, millet adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stiklal Harbi'nin BaÅŸkomutanÄ±, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin ilk BaÅŸkanÄ±, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tÃ¼m ÅŸehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiÄŸini, tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu mÃ¼stesna bayramÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Â
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle tepkisini gÃ¶sterdi.
YSK, seÃ§ime girebilecek partileri aÃ§Ä±kladÄ±. YSK, Ä°yi Parti'nin 24 Haziran'daki seÃ§ime girebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 23 Nisan sebebi ile yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Demokrasi nutku atanlarÄ±n, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir Ã§atÄ±rdama ve siyasi Ã§Ã¼rÃ¼me halidir." ifadesini kullandÄ±.
9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali'ne, GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden katÄ±lan 50 Ã§ocuk, Ã¼lkelerinden getirdikleri unlarla hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi"ni dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderdi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, bugÃ¼nden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Manisa'da Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan 21'i asker 25 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, CHP'li 15 milletvekili Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "O tÃ¼r konu benim iÅŸim deÄŸil, biz normal yasal sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti lideri Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n; tesbih, kÄ±lÄ±Ã§ gibi eÅŸyalardan oluÅŸan kiÅŸisel koleksiyonunun da sergilendiÄŸi "GeleceÄŸin YÄ±ldÄ±zlarÄ± iÃ§in Karma Eserler" sergisi, HaliÃ§ Kongre Merkezi Galata Salonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018-EKPSS'ye 88 bin 833 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdiÄŸini sÃ¶yledi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, "15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, binlerce ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.