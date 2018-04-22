15:40, 22 Nisan 2018 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'yeni dÃ¶nem' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin 98. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± en samimi duygularla kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan,Â 23 Nisan 1920'nin, her yaÅŸtan ferdiyle vatanÄ±, bayraÄŸÄ±, ezanÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yÄ±lmadan mÃ¼cadele eden aziz milletin yeniden diriliÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu belirtti.

"AZÄ°Z MÄ°LLETÄ°MÄ°Z BAÅžKA MÄ°LLETLERE Ä°LHAM KAYNAÄžI OLMUÅžTUR"

"Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" ÅŸiarÄ±yla Meclisin kurulmasÄ±nÄ±n, tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hususunda azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya ilanÄ± anlamÄ±na geldiÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stiklal mÃ¼cadelemizde eÅŸsiz bir kahramanlÄ±k destanÄ± yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geÃ§irme yolunda sergilediÄŸi azim, baÅŸka milletlerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelelerine de ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtur. Milli iradenin tecelligahÄ± TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi, kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana geÃ§en 98 yÄ±lda, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur, refah ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamasÄ±, Ã¼lkemizin daha mÃ¼reffeh hale gelmesi iÃ§in ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecan ve kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan onaylanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle, Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz. Ãœlkemizin geleceÄŸine yÃ¶nelik kararlarÄ±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde alÄ±nabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adÄ±m, geliÅŸme ve kalkÄ±nmamÄ±zÄ±n da hÄ±z kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.

Yeni dÃ¶nemde, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisimizle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha iyi bir gelecek, daha bÃ¼yÃ¼k ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."

KuruluÅŸundan bu yana TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Milleti Meclisi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼lkeye hizmet etmiÅŸ tÃ¼m milletvekillerine, millet adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stiklal Harbi'nin BaÅŸkomutanÄ±, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin ilk BaÅŸkanÄ±, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tÃ¼m ÅŸehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiÄŸini, tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu mÃ¼stesna bayramÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Â