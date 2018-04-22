15:48, 22 Nisan 2018 Pazar

Hindistan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 14 Maocu isyancÄ±yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 14 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 14 Maocu isyancÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â Â Emniyet yetkilisi PraÅŸant Diwate, operasyonun, MaharaÅŸtra eyaletinin GadÃ§ilori bÃ¶lgesinde ormanlÄ±k alanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Operasyon sÄ±rasÄ±nda isyancÄ±larla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yarÄ±m saat boyunca Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 14 Maocu isyancÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ã‡atÄ±ÅŸmada gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ã‡in'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancÄ±lar, Hindistan'da 1967'den bu yana birÃ§ok eyalette silahlÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtiriyor.



Ä°lgili Konular mao hindistan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.