15:53, 22 Nisan 2018 Pazar

YSK'dan, CHP'li 15 vekilin Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, YSK'ye geliÅŸinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"Ä°YÄ° Parti'ye 15 milletvekilinin geÃ§eceÄŸi sÃ¶yleniyor bÃ¶ylelikle grup kurabiliyorlar, seÃ§ime girecek mi?" sorusu Ã¼zerine, "O tÃ¼r konu benim iÅŸim deÄŸil, biz normal yasal sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.

Hangi siyasi partinin seÃ§ime gireceÄŸi konusunu, seÃ§im takvimin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± birinci gÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ±, ancak siyasi partileri rahatlatmak iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olursa daha kÄ±sa zamanda aÃ§Ä±klama yapabileceklerini sÃ¶yleyen GÃ¼ven, "Åžu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuÅŸtu.

"SÄ°YASÄ° PARTÄ°LERÄ°N NE ÅžEKÄ°LDE SEÃ‡Ä°ME GÄ°RECEKLERÄ° YASADA BELLÄ°"

GÃ¼ven, kayÄ±tlarÄ± tutma yetkisinin YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ait olduÄŸunu ancak bunlarÄ± deÄŸerlendirmek ve yasalarÄ±n yorumunu yapÄ±p aÃ§Ä±klama yetkisinin YSK'ye ait olduÄŸunu vurguladÄ±. Sadi GÃ¼ven, bugÃ¼n yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde bu konunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°YÄ° Parti'nin TBMM'de grup kurduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin tekrar hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k da GÃ¼ven, "Ben duymadÄ±m. Siyasi partilerin ne ÅŸekilde seÃ§ime girecekleri Siyasi Partiler YasasÄ±'nda belli, faraziyeler Ã¼zerinde konuÅŸmam, bÃ¶yle bir ÅŸey olursa sonra bakarÄ±z." dedi.

Ä°YÄ° PARTÄ°LÄ°LER YSK'DA

Bu arada, BaÅŸkan Sadi GÃ¼ven'in geliÅŸinin ardÄ±ndan Ä°YÄ° Parti temsilcileri de YSK'ye geldi. Partinin grup kurduÄŸuna ve CHP'den istifa ederek Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en milletvekillerinin listesini YSK'ye sunduklarÄ±nÄ± bildiren Parti yetkilileri, bÃ¶ylelikle Ä°YÄ° Parti'nin seÃ§ime girmek iÃ§in Siyasi Partiler YasasÄ±'nÄ±n 36. maddesindeki ÅŸartlarÄ±n hepsini yerine getirdiÄŸini belirtti.