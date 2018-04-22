16:43, 22 Nisan 2018 Pazar

9 Ã¼lkenin Ã§ocuklarÄ±ndan dÃ¼nya liderlerine 'barÄ±ÅŸ ekmeÄŸi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden 50 Ã§ocuÄŸun Ã¼lkelerinin unlarÄ±ndan hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi", dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderildi.

Esenler Belediyesi ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) iÅŸ birliÄŸinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla "DÃ¼nyanÄ±n Yetenekli Ã‡ocuklarÄ±yla BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸini Esenler'de PiÅŸiriyoruz" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen 9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali, DÃ¶rtyol MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti.

Burada konuÅŸan TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, Ã§ok anlamlÄ± bulduÄŸu bu etkinlikte birÃ§ok Ã¼lkenin, mazlumlarÄ±n sesinin duyurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÄ°KA olarak bÃ¶yle bir etkinliÄŸi destekledikleri iÃ§in gurur duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡am, "Arkada hazÄ±rlanan bu ekmek aslÄ±nda fiili ve kavli olarak da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gidiyor. Arakan'da, BangladeÅŸ'teki kamplarda mutfaklarda her gÃ¼n 20 bin kiÅŸi iÃ§in yemek piÅŸiyor, bunlarÄ± yapanlar sizlersiniz. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin destekleriyle katkÄ± verenlerin imkanlarÄ±yla en gÃ¼zel ÅŸekilde sÄ±cak yemek piÅŸiyor. GÃ¼nlerce aÃ§, susuz gelen o insanlar ilk lokmalarÄ± belki sizlerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, dolaylÄ± olarak devletimize verdiÄŸi imkanlarla saÄŸlanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla buradaki ekmek gerÃ§ekten Ã§ok anlamlÄ±, temsili deÄŸil, fiili olarak bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya giden bir mesaj ve fiili bir durumun yansÄ±masÄ±." diye konuÅŸtu.

Ã‡OCUKLAR, ÃœLKELERÄ°NDEN GETÄ°RDÄ°KLERÄ° UNLARLA "BARIÅž EKMEÄžÄ°" HAZIRLADI

Festival kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden Ä°stanbul'a gelen 50 Ã§ocuk Ã¼lkelerinin unlarÄ±nÄ± kullanarak "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi" hazÄ±rladÄ±.

TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, milletvekili Ã‡amlÄ±, Esenler KaymakamÄ± Hulusi Åžahin, Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksu ekmeÄŸin mayasÄ±nÄ± kattÄ±.

Daha Ã¶nceden hazÄ±rlanan ekmeÄŸin piÅŸirilerek fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Serdar Ã‡am ve Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tevfik GÃ¶ksu, ekmeÄŸi dilimledi. Dilimlenen ekmekler, Ã§ocuklarÄ±n mesajlarÄ±yla birlikte aralarÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump , Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in de bulunduÄŸu dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderilmek Ã¼zere PTT yetkililerine teslim edildi.

Ã‡am, GÃ¶ksu ve katÄ±lÄ±mcÄ± Ã§ocuklar, "BarÄ±ÅŸ DuvarÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdi.