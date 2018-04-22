9 Ã¼lkenin Ã§ocuklarÄ±ndan dÃ¼nya liderlerine 'barÄ±ÅŸ ekmeÄŸi'

GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden 50 Ã§ocuÄŸun Ã¼lkelerinin unlarÄ±ndan hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi", dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderildi.
Esenler Belediyesi ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) iÅŸ birliÄŸinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla "DÃ¼nyanÄ±n Yetenekli Ã‡ocuklarÄ±yla BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸini Esenler'de PiÅŸiriyoruz" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen 9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali, DÃ¶rtyol MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti.
Burada konuÅŸan TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, Ã§ok anlamlÄ± bulduÄŸu bu etkinlikte birÃ§ok Ã¼lkenin, mazlumlarÄ±n sesinin duyurulduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÄ°KA olarak bÃ¶yle bir etkinliÄŸi destekledikleri iÃ§in gurur duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡am, "Arkada hazÄ±rlanan bu ekmek aslÄ±nda fiili ve kavli olarak da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gidiyor. Arakan'da, BangladeÅŸ'teki kamplarda mutfaklarda her gÃ¼n 20 bin kiÅŸi iÃ§in yemek piÅŸiyor, bunlarÄ± yapanlar sizlersiniz. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin destekleriyle katkÄ± verenlerin imkanlarÄ±yla en gÃ¼zel ÅŸekilde sÄ±cak yemek piÅŸiyor. GÃ¼nlerce aÃ§, susuz gelen o insanlar ilk lokmalarÄ± belki sizlerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, dolaylÄ± olarak devletimize verdiÄŸi imkanlarla saÄŸlanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla buradaki ekmek gerÃ§ekten Ã§ok anlamlÄ±, temsili deÄŸil, fiili olarak bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya giden bir mesaj ve fiili bir durumun yansÄ±masÄ±." diye konuÅŸtu.
Festival kapsamÄ±nda GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden Ä°stanbul'a gelen 50 Ã§ocuk Ã¼lkelerinin unlarÄ±nÄ± kullanarak "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi" hazÄ±rladÄ±.
TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, milletvekili Ã‡amlÄ±, Esenler KaymakamÄ± Hulusi Åžahin, Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksu ekmeÄŸin mayasÄ±nÄ± kattÄ±.
Daha Ã¶nceden hazÄ±rlanan ekmeÄŸin piÅŸirilerek fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Serdar Ã‡am ve Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tevfik GÃ¶ksu, ekmeÄŸi dilimledi. Dilimlenen ekmekler, Ã§ocuklarÄ±n mesajlarÄ±yla birlikte aralarÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump , Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in de bulunduÄŸu dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderilmek Ã¼zere PTT yetkililerine teslim edildi.
Ã‡am, GÃ¶ksu ve katÄ±lÄ±mcÄ± Ã§ocuklar, "BarÄ±ÅŸ DuvarÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle tepkisini gÃ¶sterdi.
YSK, seÃ§ime girebilecek partileri aÃ§Ä±kladÄ±. YSK, Ä°yi Parti'nin 24 Haziran'daki seÃ§ime girebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 23 Nisan sebebi ile yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Demokrasi nutku atanlarÄ±n, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir Ã§atÄ±rdama ve siyasi Ã§Ã¼rÃ¼me halidir." ifadesini kullandÄ±.
9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali'ne, GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden katÄ±lan 50 Ã§ocuk, Ã¼lkelerinden getirdikleri unlarla hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi"ni dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderdi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, bugÃ¼nden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Manisa'da Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan 21'i asker 25 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, CHP'li 15 milletvekili Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "O tÃ¼r konu benim iÅŸim deÄŸil, biz normal yasal sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti lideri Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n; tesbih, kÄ±lÄ±Ã§ gibi eÅŸyalardan oluÅŸan kiÅŸisel koleksiyonunun da sergilendiÄŸi "GeleceÄŸin YÄ±ldÄ±zlarÄ± iÃ§in Karma Eserler" sergisi, HaliÃ§ Kongre Merkezi Galata Salonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018-EKPSS'ye 88 bin 833 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdiÄŸini sÃ¶yledi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, "15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, binlerce ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.