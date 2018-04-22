16:58, 22 Nisan 2018 Pazar

YSK, Ä°YÄ° Parti iÃ§in kararÄ±nÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§imine,Â Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti) , BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi (BTP), BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Ä°YÄ° Parti, MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceÄŸine karar verdi.

Kurul, bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ndem toplantÄ±sÄ±nda, TBMM'den bugÃ¼n gÃ¶nderilen yazÄ± ile YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan partilere iliÅŸkin 19 Nisan'da gÃ¶nderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladÄ±.Â

ToplantÄ± sonrasÄ± YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven imzasÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, SeÃ§imin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanunun 14. maddesinin 11. fÄ±krasÄ± ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seÃ§imlere katÄ±lmasÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 36. maddesi gereÄŸince illerin en az yarÄ±sÄ±nda teÅŸkilatÄ±nÄ± kurmuÅŸ siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, Ä°YÄ° Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduÄŸunun belirlendiÄŸi kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiÄŸi ve TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±da, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, Ä°YÄ° Parti ve MHP olduÄŸunun bildirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bunun sonucu olarak, SeÃ§imin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanunun 14. maddesinin 11. fÄ±krasÄ± ile Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan siyasi partilerin,Â AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, Ä°YÄ° Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduÄŸunun tespit ve ilanÄ±na karar verildiÄŸi ifade edildi.Â

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