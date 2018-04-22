GÃ¼ncelleme: 17:28, 22 Nisan 2018 Pazar

Ä°ran'da 'Azeriler FarstÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki



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Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Ä°ran Meclisi Urumiye milletvekilleri Nadir Gazipur ve Hadi BahadÄ±r'Ä±n, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye hitaben,Â YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki mektubuna 50 TÃ¼rk kÃ¶kenliÂ milletvekili imza attÄ±. Ä°ran'daki azÄ±nlÄ±klarla ilgili Yunusi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Ã¼lke gÃ¼venliÄŸine zarar verdiÄŸi belirtilen mektupta, Ä°ran'da Ã§eÅŸitli Ä±rklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Kur'ana gÃ¶re Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu belirtildi. Bir kavmin diline ihanetin o kavme ihanet anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edilen mektupta, her kavmin en deÄŸerli unsurunun dili olduÄŸu vurgulandÄ±. Yunusi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nda Ã¼lkedeki TÃ¼rklere hakaret edildiÄŸi dile getirilen mektupta, "Azeri, TÃ¼rkmen, KaÅŸkay, Hazara ve HorosanÂ gibi TÃ¼rkÃ§enin lehÃ§elerini konuÅŸan Ã¼lkenin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± oluÅŸturan bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk kavmine hakarette bulunulmuÅŸtur." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu. Yunusi'nin, "Azeriler 300Â yÄ±ldan bu yana TÃ¼rkÃ§e konuÅŸuyorlar." aÃ§Ä±klamasÄ±na sert tepki gÃ¶sterilen mektupta, Azerilerin insanlÄ±k tarihi kadar eski TÃ¼rk dilini konuÅŸtuklarÄ± vurgulanÄ±rken yapÄ±lan talihsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±n RÄ±za Åžah dÃ¶nemi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.Â Â Â Â Kanun Gazetesine verdiÄŸi demecinde TÃ¼rklerle Azerilerin farklÄ±, AzerilerinÂ ise Fars olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Yunusi,Â Azerilerin dillerinin daha Ã¶nce FarsÃ§a olduÄŸunu iddia etmiÅŸ, sÃ¶z konusu halkÄ±n 300-400 yÄ±ldan bu yana TÃ¼rkÃ§e konuÅŸtuklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â

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