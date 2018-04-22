DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:59, 22 Nisan 2018 Pazar
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 17:28, 22 Nisan 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ä°ran'da 'Azeriler FarstÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki
Ä°ran'da 'Azeriler FarstÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki
Foto: ArÅŸiv

Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ran Meclisi Urumiye milletvekilleri Nadir Gazipur ve Hadi BahadÄ±r'Ä±n, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye hitaben,Â YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki mektubuna 50 TÃ¼rk kÃ¶kenliÂ milletvekili imza attÄ±.

Ä°ran'daki azÄ±nlÄ±klarla ilgili Yunusi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Ã¼lke gÃ¼venliÄŸine zarar verdiÄŸi belirtilen mektupta, Ä°ran'da Ã§eÅŸitli Ä±rklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Kur'ana gÃ¶re Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu belirtildi.

Bir kavmin diline ihanetin o kavme ihanet anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edilen mektupta, her kavmin en deÄŸerli unsurunun dili olduÄŸu vurgulandÄ±.

Yunusi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nda Ã¼lkedeki TÃ¼rklere hakaret edildiÄŸi dile getirilen mektupta, "Azeri, TÃ¼rkmen, KaÅŸkay, Hazara ve HorosanÂ gibi TÃ¼rkÃ§enin lehÃ§elerini konuÅŸan Ã¼lkenin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± oluÅŸturan bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk kavmine hakarette bulunulmuÅŸtur." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.

Yunusi'nin, "Azeriler 300Â yÄ±ldan bu yana TÃ¼rkÃ§e konuÅŸuyorlar." aÃ§Ä±klamasÄ±na sert tepki gÃ¶sterilen mektupta, Azerilerin insanlÄ±k tarihi kadar eski TÃ¼rk dilini konuÅŸtuklarÄ± vurgulanÄ±rken yapÄ±lan talihsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±n RÄ±za Åžah dÃ¶nemi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.Â  Â Â 

Â Kanun Gazetesine verdiÄŸi demecinde TÃ¼rklerle Azerilerin farklÄ±, AzerilerinÂ ise Fars olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Yunusi,Â Azerilerin dillerinin daha Ã¶nce FarsÃ§a olduÄŸunu iddia etmiÅŸ, sÃ¶z konusu halkÄ±n 300-400 yÄ±ldan bu yana TÃ¼rkÃ§e konuÅŸtuklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â 



Ä°lgili Konular Azeri Fars iran
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Åžili'de hastanede patlama Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Åžili'de hastanede patlama: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Åžili'de bir hastanede meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.
MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan'Ä±n malÄ±na el koyabilme kanunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
MÄ±sÄ±r'da, Ä°hvan'Ä±n malÄ±na el koyabilme kanunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

MÄ±sÄ±r parlamentosu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'nin de 2018/22 numaralÄ± kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran'da 'Azeriler FarstÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki
Ä°ran'da 'Azeriler FarstÄ±r' aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki

Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Hindistan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 14 Maocu isyancÄ±yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Hindistan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 14 Maocu isyancÄ±yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 14 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama
Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden ÅŸikayet etti.
Ahmedinejad a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteciye gÃ¶zaltÄ±
Ahmedinejadâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteciye gÃ¶zaltÄ±

Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Haydari gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'da 'drone' meraklÄ±larÄ±na Ã§aÄŸrÄ±
Suudi Arabistan'da 'drone' meraklÄ±larÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Suudi Arabistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "drone" meraklÄ±sÄ± olanlara, "izin verilen bÃ¶lgelerde belirlenmiÅŸ amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±ma imkan tanÄ±yan" gerekli belgeyi, bulunduklarÄ± mahallenin emniyetinden alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Fransa'da terÃ¶r alarmÄ± nedeniyle tarihi ada boÅŸaltÄ±ldÄ±
Fransa'da terÃ¶r alarmÄ± nedeniyle tarihi ada boÅŸaltÄ±ldÄ±

Fransa'da, yÄ±lda 3 milyona yakÄ±n kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Mont-Saint-Michel adasÄ±nda, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phesiyle helikopter destekli tahliye operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirildi
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± Japon'u 117 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± Japon'u 117 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olan Japon Nabi Tajima'nÄ±n, 117 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Filistin iÃ§in Ä°sveÃ§'ten 9 ay Ã¶nce yola Ã§Ä±kan Ladraa Ankara'da
Filistin iÃ§in Ä°sveÃ§'ten 9 ay Ã¶nce yola Ã§Ä±kan Ladraa, Ankara'da

Ä°srail'in, Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ä°sveÃ§'ten Filistin'e yÃ¼rÃ¼yerek giden Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan ve Yunanistan'Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸti. Ladraa, 8 Nisan'da Ä°stanbul'dan Ankara'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yolculukta Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esine vardÄ±.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler Sarkisyan'Ä± strese soktu
Ermenistan'daki gÃ¶steriler Sarkisyan'Ä± strese soktu!

Ermenistan'da BaÅŸbakan Sarkisyan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÃ¼rerken muhalefet lideri PaÅŸinyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kesti.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 19 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 19 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, aralarÄ±nda 15 kiÅŸinin "Hamas ile baÄŸlantÄ±lÄ±" olduÄŸu iddia edilen 19 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Kabil'de seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ± 31 Ã¶lÃ¼
Kabil'de seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 31 Ã¶lÃ¼

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 31 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 57 kiÅŸi de yaralandÄ±
Macaristan'da on binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylem
Macaristan'da on binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylem

Macaristan'da basÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ± isteyen on binlerce kiÅŸi eylem yaptÄ±.
Danimarka'da KÃ¶ge Camisi ibadete aÃ§Ä±ldÄ±
Danimarka'da KÃ¶ge Camisi, ibadete aÃ§Ä±ldÄ±

Danimarkaâ€™da baÅŸkenti Kopenhagâ€™Ä±n gÃ¼neyindeki KÃ¶ge Camisi, cami cemaati ve Danimarkaâ€™daki hayÄ±rseverlerin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla yeni binasÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±
AB ve Meksika'dan ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellemesi
AB ve Meksika'dan ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellemesi

AB Komisyonu, Meksika'yla ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellenmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerde "ilke mutabakatÄ±na" varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Haberler

Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama
Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama

Ahmedinejadâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteciye gÃ¶zaltÄ±
Ahmedinejad a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteciye gÃ¶zaltÄ±

Huzistan'daki gÃ¶sterilerde yaklaÅŸÄ±k 150 gÃ¶zaltÄ±
Huzistan'daki gÃ¶sterilerde yaklaÅŸÄ±k 150 gÃ¶zaltÄ±

Ä°ran RusÃ§aâ€™yÄ± okullarda 'ikinci dil' olarak Ã¶ÄŸretmek istiyor
Ä°ran RusÃ§a yÄ± okullarda 'ikinci dil' olarak Ã¶ÄŸretmek istiyor

ABD'ye Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uy Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'ye Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uy Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ran 5,9 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±
Ä°ran 5 9 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±

Ä°ran yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanacak
Ä°ran yabancÄ± para iÅŸlemlerinde dolar yerine avro kullanacak

Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan beklenmedik Irak ziyareti
Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan beklenmedik Irak ziyareti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 