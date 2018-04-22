17:42, 22 Nisan 2018 Pazar

MÄ±sÄ±r'da, Ä°hvan'Ä±n malÄ±na el koyabilme kanunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve terÃ¶ristlere ait mallara el konulmasÄ±na iliÅŸkin kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Resmi gazetenin bugÃ¼nkÃ¼ nÃ¼shasÄ±nda MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve terÃ¶ristlerin mallarÄ±na devletin el koymasÄ±na izin veren 2018/22 numaralÄ± kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Kamuoyunda fonlara el koyma komisyonu olarak da bilinen kanun tasarÄ±sÄ±, parlamentonun ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n da onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasalaÅŸtÄ±.

Kanunda ayrÄ±ca terÃ¶r gerekÃ§esiyle el konulan mallarÄ±n idaresi ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â yÃ¼rÃ¼tmeleri amacÄ±yla hakimlerden oluÅŸan bir komisyon kurulmasÄ±na iliÅŸkin maddeler yer alÄ±yor. Buna gÃ¶re kurulacak bir komite, mevcut terÃ¶rle iliÅŸkilendirilen MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°hvan) mallarÄ±na el koyma komisyonunun yerini alacak.

Kahire Acil Ä°ÅŸler Mahkemesi, EylÃ¼l 2013'te Ä°hvan'Ä±n yasaklanmasÄ±na ve taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±nmaz ya da nakit tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. Mahkemenin ilgili kararÄ± gereÄŸi Ä°hvan'Ä±n mallarÄ±nÄ± yÃ¶netme ve kayÄ±t altÄ±na alma komisyonu adÄ± altÄ±nda bir komisyon kurulmuÅŸtu. SÃ¶z konusu komisyon, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Ä°hvan'a ait olduÄŸu belirtilen 62 ÅŸirket, bin 125 STK, bin 370 ÅŸahsa ait Ã§eÅŸitli mal varlÄ±ÄŸÄ± ve 19 dÃ¶viz bÃ¼rosuna el koyduÄŸunu ve sÃ¶z konusu mallarÄ±n toplam deÄŸerinin o gÃ¼n itibarÄ±yla 311 milyon dolar olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â