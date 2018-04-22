17:54, 22 Nisan 2018 Pazar

AK Parti'den, CHP- Ä°YÄ° Parti iÅŸbirliÄŸine sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesi hakkÄ±nda, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Ãœnal, "Ä°radesi rehin alÄ±nmÄ±ÅŸ olan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, seÃ§meninin 1 KasÄ±m Genel SeÃ§imleri'ndeki tercihini hiÃ§e sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduÄŸu iradenin talimatÄ± ile baÅŸka bir partiye gÃ¶ndermiÅŸ, sÃ¶zde demokrasi adÄ±na demokrasiyi ve o milletvekillerini seÃ§en millet iradesini yok saymÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ'da,Â 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesi ile ilgili, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle tepkisini gÃ¶sterdi.

Â