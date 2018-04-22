17:59, 22 Nisan 2018 Pazar

Ä°MKANDER DoÄŸu GutalÄ± Ã§ocuklarÄ± mutlu etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsanÄ± MÃ¼dafa ve KardeÅŸlik DerneÄŸi (Ä°MKANDER)Â Gaziantep TemsilciliÄŸince, Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan Ã§ocuklara insani yardÄ±mda bulunuldu.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile kurtarÄ±lan El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± sivillere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli yardÄ±m faaliyetleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°MKANDER Gaziantep TemsilciliÄŸi tarafÄ±ndan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ä°MKANDER Gaziantep Temsilcisi Said GÃ¶kdere, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'deki ihtiyaÃ§ sahiplerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Son gÃ¼nlerde Ã¶zellikle El Bab'a sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kalan DoÄŸu GutalÄ± siviller iÃ§in faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini dile getiren GÃ¶kdere, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°nsanlar Ã§ok zor durumda. YanlarÄ±nda sadece bir Ã§antalarÄ±nÄ± getirebilmiÅŸler. YÄ±llardÄ±r abluka altÄ±nda olduklarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hepsi hasta. Orada bir mutfak kurduk, yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z sevinsin diye Ã§eÅŸitli hediyeler ve ikramlÄ±klar daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Ä°lk defa Ã§ikolata ve muz yiyen Ã§ocuklar var. KabuÄŸu soymadan muzu yemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼k ve Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k."

Bir hayÄ±rseverin desteÄŸiyle 250 Ã§ocuÄŸa iki gÃ¼n iÃ§erisinde ayakkabÄ± yardÄ±mÄ±nda bulunacaklarÄ±nÄ± aktaran GÃ¶kdere, "Periyodik olarak kahvaltÄ± ve yemek yardÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesinde de hayÄ±rseverleri destek olmaya davet ediyoruz." diye konuÅŸtu.