18:08, 22 Nisan 2018 Pazar

Åžili'de hastanede patlama: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var



Foto: ArÅŸiv

Åžili'de bir hastanede meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Åžili'nin Concepcion kentindeki Alman hastanesinde patlama yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n nedeni kesinleÅŸmese de, yetkililer patlamaya gaz kaÃ§aÄŸÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Olay sonrasÄ± yaralananlar tahliye edilerek Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Yetkililer olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

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