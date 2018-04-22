Åžili'de hastanede patlama: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Åžili'nin Concepcion kentindeki Alman hastanesinde patlama yaÅŸandÄ±.
OlayÄ±n nedeni kesinleÅŸmese de, yetkililer patlamaya gaz kaÃ§aÄŸÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
Olay sonrasÄ± yaralananlar tahliye edilerek Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Yetkililer olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Åžili'de bir hastanede meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'nin de 2018/22 numaralÄ± kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 14 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden ÅŸikayet etti.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Haydari gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "drone" meraklÄ±sÄ± olanlara, "izin verilen bÃ¶lgelerde belirlenmiÅŸ amaÃ§lar iÃ§in kullanÄ±ma imkan tanÄ±yan" gerekli belgeyi, bulunduklarÄ± mahallenin emniyetinden alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Fransa'da, yÄ±lda 3 milyona yakÄ±n kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Mont-Saint-Michel adasÄ±nda, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phesiyle helikopter destekli tahliye operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirildi
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olan Japon Nabi Tajima'nÄ±n, 117 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°srail'in, Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ä°sveÃ§'ten Filistin'e yÃ¼rÃ¼yerek giden Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan ve Yunanistan'Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸti. Ladraa, 8 Nisan'da Ä°stanbul'dan Ankara'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yolculukta Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esine vardÄ±.
Ermenistan'da BaÅŸbakan Sarkisyan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÃ¼rerken muhalefet lideri PaÅŸinyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kesti.
Ä°srail ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, aralarÄ±nda 15 kiÅŸinin "Hamas ile baÄŸlantÄ±lÄ±" olduÄŸu iddia edilen 19 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 31 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 57 kiÅŸi de yaralandÄ±
Macaristan'da basÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ± isteyen on binlerce kiÅŸi eylem yaptÄ±.
Danimarkaâ€™da baÅŸkenti Kopenhagâ€™Ä±n gÃ¼neyindeki KÃ¶ge Camisi, cami cemaati ve Danimarkaâ€™daki hayÄ±rseverlerin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla yeni binasÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±
AB Komisyonu, Meksika'yla ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellenmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerde "ilke mutabakatÄ±na" varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.