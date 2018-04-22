GÃ¼ncelleme: 18:30, 22 Nisan 2018 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." ifadelerini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, 23 Nisan 1920'nin tarihin dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu, "Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir." esasÄ± Ã¼zerine kurulanÂ TBMM'ninÂ aÃ§Ä±lmasÄ±yla TÃ¼rk tarihinde yeni bir dÃ¶nemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±lÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiÄŸini ve gÃ¼Ã§lendiÄŸini gururla ifade edebileceÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Milletimiz, yurdun her kÃ¶ÅŸesinde refah ve huzur ikliminin hakim olmasÄ± iÃ§in birbirine kenetlenmektedir. Tarihi, medeniyeti, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle olduÄŸu kadar, bÃ¼yÃ¼k potansiyeliyle de dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, hukuk devleti kimliÄŸi, gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomisi ve aktif dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla 21. yÃ¼zyÄ±la damgasÄ±nÄ± vuracaÄŸÄ±na bÃ¼tÃ¼n kalbimle inanÄ±yorum. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinden gelen Ã§ocuklarÄ±n da katÄ±mÄ±yla bir ÅŸenlik atmosferinde kutlanÄ±yor olmasÄ±, millet olarak Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸerin en gÃ¼zel ifadesidir. Hedefimiz kendi evlatlarÄ±mÄ±zla birlikte dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±na huzur, refah ve gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸayacaklarÄ± bir gelecek inÅŸa etmektir."