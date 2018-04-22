18:47, 22 Nisan 2018 Pazar

AvustralyalÄ± TÃ¼rkler ve Anzaklar atalarÄ±nÄ± andÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Victoria Muharip Gaziler DerneÄŸi TÃ¼rk Åžubesince dÃ¼zenlenen programda, TÃ¼rkler ve AvustralyalÄ±lar Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden atalarÄ±nÄ± andÄ±.

Programa Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbullâ€™u temsilen eski Savunma BakanÄ± Kevin Andrews, Victoria Eyaleti Ã‡ok KÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k BakanÄ± Robin Scott, TÃ¼rkiye'nin Melbourne BaÅŸkonsolosu Mehmet KÃ¼Ã§Ã¼ksakallÄ±, milletvekilleri, iÅŸ adamlarÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Victoria Muharip Gaziler DerneÄŸi TÃ¼rk Åžubesinin davetlisi olarak Anzak tÃ¶renlerine katÄ±lmak Ã¼zere Avustralyaâ€™da bulunan Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mamiral Cihat YaycÄ± da programda hazÄ±r bulundu.

Ä°ki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan programda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden TÃ¼rk ve AvustralyalÄ± askerler iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

Andrews, BaÅŸbakan Turnbullâ€™un TÃ¼rk toplumuna yÃ¶nelik mesajÄ±nÄ± okudu.

â€˜â€˜TÃœRK ASKERLERÄ°NE VE TÃœRK HALKINA KARÅžI DERÄ°N BÄ°R SAYGI VAR"

Victoria Ã‡ok KÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k BakanÄ± Robin Scott, programÄ±n ardÄ±ndan AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "SavaÅŸtan sonra muhteÅŸem bir dostluk oluÅŸtu, insanlar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ile bir araya geliyorlar, (Avustralyaâ€™da) TÃ¼rk askerlerine ve TÃ¼rk halkÄ±na karÅŸÄ± derin bir saygÄ± var. TÃ¼rkiyeâ€™de de AvustralyalÄ±lar ve Yeni ZelandalÄ±lar'a karÅŸÄ± derin saygÄ± var." dedi.

Victoria Muharip Gaziler DerneÄŸi TÃ¼rk Åžubesi BaÅŸkanÄ± Ramazan AltÄ±ntaÅŸ da Avustralyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rklere duyulan saygÄ±nÄ±n, savaÅŸ esnasÄ±nda ve sonrasÄ±nda gÃ¶sterilen mertliÄŸin bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirtti.

AltÄ±ntaÅŸ, "103 yÄ±l evvel bizim dedelerimiz, Geliboluâ€™da, Johnlar ve Mehmetler birbirleri ile savaÅŸtÄ±lar ama mertÃ§e savaÅŸtÄ±lar, ikisi de gÃ¶revlerini yaptÄ±lar. Biz bugÃ¼n burada AvustralyalÄ± dostlarÄ±mÄ±zla aynÄ± masada yemek yiyorsak, o ÅŸehitlerimizin, gazilerimizin Geliboluâ€™da mertÃ§e savaÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ±dÄ±r.â€™â€™ ifadelerini kullandÄ±.

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