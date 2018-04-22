19:19, 22 Nisan 2018 Pazar

Nijerya'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 10 Ã¶lÃ¼





Nijerya'nÄ±n orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ali Janga, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, silahlÄ± saldÄ±rganlarÄ±n Bassa bÃ¶lgesinde evleri ateÅŸe verdiÄŸini ve halka ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Janga, saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡ok sayÄ±da evin kÃ¼l olduÄŸuna iÅŸaret eden Janga, bÃ¶lgeye takviye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sevk edildiÄŸini ve olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Ãœlkenin orta kesimleri, sÄ±k sÄ±k Ã§obanlar ile Ã§iftÃ§iler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. HayvanlarÄ±nÄ± otlatmak iÃ§in gÃ¶Ã§ eden Fulaniler, Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

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