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Irak
19:28, 22 Nisan 2018 Pazar

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Irak'tan Suriye'de DEAÅž operasyonu
Irak'tan Suriye'de DEAÅž operasyonu

Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 36 militanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de DEAÅž'Ä± vurmasÄ±yla ilgili operasyonda, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 36 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± GÃ¼venlik Medya Merkezi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yahya Resul yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarÄ±n Suriye'deki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda hedefe ulaÅŸÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

DEAÅž'Ä±n Ã¶nemli mevzilerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Resul, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 36 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Resul, "Ebu Ä°slam, Ebu TarÄ±k el-Hamadani, Ebu Meryem el-Akkavi, Ebu HÃ¼seyin, Ebu Yasir ve Ebu Caferi'nin" Ã¶ldÃ¼rÃ¼len DEAÅž elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Irak BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisinden 19 Nisan'da yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SilahlÄ± Kuvvetler KomutanÄ±nÄ±n (BaÅŸbakan) talimatlarÄ± doÄŸrultusunda savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye topraklarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mevzilerini vurdu." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä±rak Suriye DEAÅž operasyon yahya resul
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