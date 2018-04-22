20:34, 22 Nisan 2018 Pazar

BozdaÄŸ'dan milletvekili transferine sert yorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ,Â 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir. Bu kirli ve ahlaksÄ±z icraatÄ±yla CHP yÃ¶netimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHPâ€™yi bir baÅŸka partiye stepne yapmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

BozdaÄŸ, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk siyasetinin hep ahlak ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kle gÃ¼Ã§lendiÄŸini, bundan sonra da ahlak ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kle gÃ¼Ã§lenmeye devam edeceÄŸini belirterek, siyasetÃ§ileri milletin gÃ¶nlÃ¼nde ve seÃ§im sandÄ±ÄŸÄ±nda var eden ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lanÄ±n sahip olduklarÄ± ahlak ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

CHP'nin geÃ§miÅŸte HDP'nin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in dua ettiÄŸini ve destek olduÄŸunu, bugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in duadan Ã¶tesini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"15 milletvekilini partisinden istifa ettirip baÅŸka partiye transferini saÄŸladÄ±. Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir, aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir. Bu kirli ve ahlaksÄ±z icraatÄ±yla CHP yÃ¶netimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir baÅŸka partiye stepne yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu operasyon, geÃ§miÅŸte GÃ¼neÅŸ Motel'de ve 28 Åžubat sÃ¼recinde kurulmuÅŸ vekil pazarÄ±nÄ±n 2018'de tekrarÄ± anlamÄ±na geliyor mu, gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yÃ¶netiminin ahlaktan, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kten uzak bu tutumu, bir aldatmadÄ±r, bir hiledir. Bu, adÄ± konulmamÄ±ÅŸ bir ittifaktÄ±r. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakÄ± deÄŸil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakÄ±dÄ±r. Bu ittifak, ÅŸeffaf, dÃ¼rÃ¼st, ahlaki ve meÅŸru bir ittifak deÄŸildir."

"TÃœRK MÄ°LLETÄ°NÄ° ALDATACAKLARINI SANIYORLARSA ALDANIYORLAR"

Bekir BozdaÄŸ, ilkeler ittifakÄ±nÄ±n ÅŸeffaf, dÃ¼rÃ¼stÃ§e, ahlaklÄ± ve meÅŸru bir biÃ§imde, yasaya uyarak yapÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Yasalar dolanarak, ahlak Ã§iÄŸnenerek, kirli pazarlÄ±klarla bÃ¼yÃ¼k bir ilkesizliÄŸe ve ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸa imza atan partiler, ÅŸeffaf ve dÃ¼rÃ¼stÃ§e, yasal ve ahlaklÄ± bir ittifakÄ± niÃ§in yapmÄ±yor? EÄŸer CHP ve malum mÃ¼ttefikleri, bu kirli ve karanlÄ±k pazarlÄ±klarla, hileli, ahlaksÄ±z, dÃ¼rÃ¼st olmayan ve ilkesiz yÃ¶ntemlerle aziz TÃ¼rk milletini aldatacaklarÄ±nÄ± sanÄ±yorlarsa aldanÄ±yorlar. TÃ¼rk halkÄ±, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan da bu ilkesizliÄŸe ve ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸa imza atanlardan da akÄ±llÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rk milletini aldatmak isteyenlerin hep aldandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendi ahmaklÄ±klarÄ±nÄ± akÄ±llÄ±lÄ±k zannedenlerin kaybettiÄŸini anÄ±msatan BozdaÄŸ, "BugÃ¼n de kendi hamakatlerini akÄ±llÄ±lÄ±k zanneden CHP ve ortaklarÄ±, milletimizin aklÄ±na ve basiretine toslayÄ±p yine kaybedeceklerdir." dedi.Â

"24 HAZÄ°RAN'DA Ä°KTÄ°DAR OLMA HEDEFÄ° YOK"

CHP yÃ¶netiminin baÅŸarÄ±dan, seÃ§imi kazanmaktan ve iktidar olmaktan Ã¼midini kestiÄŸine dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, her partinin seÃ§imde kazanmak iÃ§in planlar yapÄ±p mÃ¼cadele ederken CHP'nin kazanmak deÄŸil, kaybettirmek iÃ§in plan ve hesap yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

BozdaÄŸ, CHP'nin 24 Haziran'da iktidar olma hedefi ve Ã¼midinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "CHP yÃ¶netiminin tek derdi ve hedefi, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a kaybettirmektir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, CHP yÃ¶netiminin ve bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶zlerini kÃ¶r etmiÅŸ, akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan almÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼ÅŸmanlÄ±ktan gÃ¶zleri gÃ¶remez hale gelmiÅŸ ve akÄ±llarÄ± baÅŸÄ±ndan gitmiÅŸ olanlarla yol da yÃ¼rÃ¼nmez, seÃ§im de kazanÄ±lmaz, iktidar da olunmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"SAMÄ°MÄ° CHP'LÄ°LER SANDIKTA HESABINI SORACAKTIR"

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§imine girecek partileri aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BozdaÄŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"CHP'nin payanda olduÄŸu partinin, CHP desteÄŸi olmadan da seÃ§ime gireceÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. CHP'nin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼lÃ¼nÃ§ duruma ve eblehliÄŸe bakar mÄ±sÄ±nÄ±z? BÃ¶ylesine aciz bir CHP yÃ¶netimine, TÃ¼rkiye emanet edilebilir mi? Elbette edilemez. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yÃ¶netimi ve zekasÄ±, CHP'yi rezil etmekten baÅŸka bir icraatÄ± bugÃ¼ne kadar yapamadÄ±, bundan sonra da yapamaz. CHP'nin son yaptÄ±ÄŸÄ± rezaletin de hamakatin de zirvesidir. Allah bunlardan, CHP'lileri de milletimizi de devletimizi de korusun. Mevcut CHP yÃ¶netiminin kendine de CHP'ye de hayrÄ± yoktur. Kendine hayrÄ± olmayanlarÄ±n, milletimize de devletimize de hayrÄ± olmaz. Allah bunlardan ve yol arkadaÅŸlarÄ±ndan milletimizi de devletimizi de korusun. Tabii ki CHP'lileri evleviyetle korusun." BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CHP'yi oylarÄ±yla ve destekleriyle yaÅŸatan samimi CHP'liler, eminim ki CHP'nin kirli pazarlÄ±klarÄ±n ve siyasi ahlaksÄ±zlÄ±klarÄ±n Ã¼ssÃ¼ haline getirilmesinin de CHP'ye bu utancÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ±n da CHP'nin gÃ¼lÃ¼nÃ§ duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin de 24 Haziran'da sandÄ±kta hesabÄ±nÄ± soracaktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da ona koÃ§luk yapanlar da uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ler de iÅŸbirlikÃ§iler de durdurmayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, bÃ¼tÃ¼n ÅŸer ittifaklarÄ±na ve iÅŸbirliklerine raÄŸmen Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±, milletimizin duasÄ± ve desteÄŸiyle yoluna devam edecektir."