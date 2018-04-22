21:01, 22 Nisan 2018 Pazar

Gazzeli mÃ¼hendislerden elektrik sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinli mekanik mÃ¼hendisi Ä°sa, "Gazze'de yaÅŸanan elektrik sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in deniz dalgalarÄ±ndan elektrik Ã¼retilmesi projesinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Bu Ã§erÃ§evede tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mini model baÅŸarÄ±lÄ± oldu." dedi.

Gazze LimanÄ±'nda, projeyi geliÅŸtiren mekanik ve elektrik mÃ¼hendisleri MuÅŸteha Ä°sa, Mahmud Murad, Gazi Subeyh ve TarÄ±k Ebu Zeyd'in yanÄ± sÄ±ra El-Ä°slamiye Ãœniversitesinden akademisyenlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, projenin tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

Filistinli mekanik mÃ¼hendisi Ä°sa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'de yaÅŸanan elektrik sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in deniz dalgalarÄ±ndan elektrik Ã¼retilmesi projesinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Bu Ã§erÃ§evede tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mini model baÅŸarÄ±lÄ± oldu." dedi.

Ãœniversitede bitirme Ã¶devi olarak baÅŸladÄ±klarÄ± bu projeyi daha sonra geliÅŸtirdiklerini sÃ¶yleyen Ä°sa, elektrik Ã¼retiminde baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ± ilk an, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olumlu sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gurur duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

"Gazze Åžeridi'nin 2006'dan bu yana maruz kaldÄ±ÄŸÄ± elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bitirme projesinde bÃ¶yle bir konuyu ele almaya karar verdik." diyen Ä°sa, halihazÄ±rda bu fikrin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, bir hizmet projesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± durumunda ise projenin geliÅŸtirilebileceÄŸini ve Ã¶lÃ§eklenebileceÄŸini aktardÄ±.

Ä°sa, araÅŸtÄ±rmacÄ±lara sunulan imkanlarÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle Gazze Åžeridi'ndeki araÅŸtÄ±rmalarÄ±n da sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu ifade ederek, projelerini, Gazze'deki enerji sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na maruz kalan 2 milyondan fazla Filistinli vatandaÅŸa hizmet veren bir Ã§alÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.