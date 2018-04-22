Yunanistan, ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan, Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz" deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu deÄŸerlendirmelerin fiiliyata geÃ§irilmesinin beklendiÄŸini kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan asker meselesi ile baÅŸka meselelerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n "kabul edilemez" olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan ve Avrupa BirliÄŸinin pozisyonunun Yunan askerlerin ÅŸartsÄ±z bir ÅŸekilde ivedilikle geri gÃ¶nderilmesine yÃ¶nelik olduÄŸu kaydedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NTV'de yayÄ±nlanan rÃ¶portajÄ±nda Yunanistan ile iliÅŸkilere iliÅŸkin "SularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ± diye bir ÅŸeyi istemiyoruz. BÃ¶yle bir gayretin iÃ§inde deÄŸiliz. Biz Yunanistan'a bir komÅŸumuz olarak bakÄ±yoruz. Ã–yle veya bÃ¶yle bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olsa bile bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± aÅŸalÄ±m istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.
YSK, seÃ§ime girebilecek partileri aÃ§Ä±kladÄ±. YSK, Ä°yi Parti'nin 24 Haziran'daki seÃ§ime girebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 23 Nisan sebebi ile yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Demokrasi nutku atanlarÄ±n, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir Ã§atÄ±rdama ve siyasi Ã§Ã¼rÃ¼me halidir." ifadesini kullandÄ±.
9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali'ne, GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden katÄ±lan 50 Ã§ocuk, Ã¼lkelerinden getirdikleri unlarla hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi"ni dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderdi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, bugÃ¼nden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Manisa'da Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan 21'i asker 25 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, CHP'li 15 milletvekili Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "O tÃ¼r konu benim iÅŸim deÄŸil, biz normal yasal sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti lideri Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n; tesbih, kÄ±lÄ±Ã§ gibi eÅŸyalardan oluÅŸan kiÅŸisel koleksiyonunun da sergilendiÄŸi "GeleceÄŸin YÄ±ldÄ±zlarÄ± iÃ§in Karma Eserler" sergisi, HaliÃ§ Kongre Merkezi Galata Salonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±.