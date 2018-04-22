21:23, 22 Nisan 2018 Pazar

Yunanistan'dan ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan, Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz" deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu deÄŸerlendirmelerin fiiliyata geÃ§irilmesinin beklendiÄŸini kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan asker meselesi ile baÅŸka meselelerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n "kabul edilemez" olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan ve Avrupa BirliÄŸinin pozisyonunun Yunan askerlerin ÅŸartsÄ±z bir ÅŸekilde ivedilikle geri gÃ¶nderilmesine yÃ¶nelik olduÄŸu kaydedildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NTV'de yayÄ±nlanan rÃ¶portajÄ±nda Yunanistan ile iliÅŸkilere iliÅŸkin "SularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ± diye bir ÅŸeyi istemiyoruz. BÃ¶yle bir gayretin iÃ§inde deÄŸiliz. Biz Yunanistan'a bir komÅŸumuz olarak bakÄ±yoruz. Ã–yle veya bÃ¶yle bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olsa bile bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± aÅŸalÄ±m istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.