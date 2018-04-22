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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:06, 22 Nisan 2018 Pazar
Genel
21:42, 22 Nisan 2018 Pazar

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Mehmet Mehdi Sungur vefat etti
Mehmet Mehdi Sungur vefat etti
Foto: Mehmet Mehdi Sungur

Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur, 94 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

MehdiÂ Sungur'un cenazesi, yarÄ±n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip Yalova GÃ¼neykÃ¶y Camii'nden kaldÄ±rÄ±lacak.

Ä°lim Yayma Cemiyeti, Sungur'un vefatÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle duyurdu:Â 

Cemiyetimiz eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi SUNGUR PaÅŸa, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Cenazesi, yarÄ±nÂ (23.04.2018) Ã¶ÄŸle namazini mÃ¼teakip Yalova Merkez GÃ¼neykÃ¶y'den kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Merhuma Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabr-Ä± cemil niyaz ederiz.

Â 



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