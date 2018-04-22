Mehmet Mehdi Sungur vefat etti

AK Parti'den, CHP- Ä°YÄ° Parti iÅŸbirliÄŸine sert tepki

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.