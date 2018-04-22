22:41, 22 Nisan 2018 Pazar

Suudi Arabistan'da balistik fÃ¼ze hareketliliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan resmi ajansÄ± SPA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Turki el-Maliki, Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±ndaki Necran kentine yÃ¶nelik balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.

Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n, Yemen'in Sada bÃ¶lgesindeki Husiler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Maliki, fÃ¼zenin hava savunma sistemlerince imha edildiÄŸini kaydetti.

Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmesinin, "Ä°ran'Ä±n Husilere yÃ¶nelik silah ve fÃ¼ze desteÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" anlamÄ±na geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Maliki, "Ä°ran destekli Husilerin yaptÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¼ÅŸmanca tavrÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in 2216 ile 2231 sayÄ±lÄ± kararlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir ihlali olduÄŸunu ve baÅŸta Suudi Arabistan olmak Ã¼zere bÃ¶lge gÃ¼venliÄŸini tehdit ettiÄŸini" ifade etti.

Yemen'de yÃ¶netimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 2015'ten bu yana meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.

DÃœN DARBE Ä°DDÄ°ALARI ORTAYA ATILMIÅžTI

Suudi Arabistan, dÃ¼n akÅŸam geÃ§ saatlerde darbe iddialarÄ±yla Ã§alkalandÄ±. Bu iddialara gerekÃ§e olarak gÃ¶sterilen ve baÅŸkent Riyadâ€™daki kraliyet sarayÄ±nda kaydedildiÄŸi iddia edilen Ã§atÄ±ÅŸma videolarÄ± sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan, Suudi KralÄ± Salman bin AbdÃ¼laziz ile oÄŸlu Veliaht Prens Muhammed bin Salmanâ€™Ä±n saraydan Ã§Ä±kartÄ±larak Riyad askeri Ã¼ssÃ¼ne kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak olaydan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra, Ã¼st dÃ¼zey Suudi yetkililerin aÃ§Ä±klamalarÄ±yla gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Riyad polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, kentin Khozama bÃ¶lgesindeki kontrol noktasÄ±nda bir droneâ€™un tespit edildiÄŸini ve buna ilgili kurallara gÃ¶re yanÄ±t verildiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.