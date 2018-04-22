23:31, 22 Nisan 2018 Pazar

Macron ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "DEAÅž sonrasÄ± yeni bir Suriye oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor ve bu sebepten dolayÄ± ABD'nin Suriye'de kalmasÄ± Ã¶nemli" dedi.

Macron, ABD'nin baÅŸkenti Washington'a gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret Ã¶ncesi Fox TV'deki programa verdiÄŸi mÃ¼lakatta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD birliklerini Suriye'den Ã§ekmek istemesine iliÅŸkin deÄŸerlendirme yaptÄ±.

Macron, "Ã‡ok net olacaÄŸÄ±m. DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸimiz savaÅŸÄ± bitirdiÄŸimiz gÃ¼n eÄŸer tamamen ayrÄ±lÄ±rsak, sahayÄ± Ä°ran'a, Esed'e ve onun adamlarÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸ oluruz ve o zaman yeni bir savaÅŸa hazÄ±rlanacaklar. Bu ise terÃ¶ristlerin yeniden ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na sebep olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DEAÅž sonrasÄ± yeni bir Suriye oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor ve bu sebepten dolayÄ± ABD'nin Suriye'de kalmasÄ± Ã¶nemli." ifadesini kullanan CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "DEAÅž sonrasÄ±, ABD, Fransa ve mÃ¼ttefiklerimiz, bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeler, hatta Rusya ve TÃ¼rkiye, yeni Suriye'nin yapÄ±mÄ±nda ve Suriye halkÄ±nÄ±n geleceÄŸine karar vermesinde Ã§ok Ã¶nemli rol oynayacaktÄ±r." dedi.

"PUTÄ°N'E KARÅžI ZAYIF OLMAMALIYIZ"

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ilgili olarak Macron, "Putin'e karÅŸÄ± zayÄ±f olmamalÄ±yÄ±z. ZayÄ±f olduÄŸumuz zaman bunu kullanÄ±yor. Bunu anlarÄ±m, oyun bu. Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ propaganda yapÄ±yor ve her ÅŸeye karÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Macron, ABD ziyareti Ã§erÃ§evesinde pazartesi gÃ¼nÃ¼ Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Trump yÃ¶netimi, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Macron'un ziyareti sebebiyle ilk defa resmi devlet tÃ¶reni dÃ¼zenleyecek. Macron'un Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Kongrede konuÅŸmasÄ± bekleniyor.