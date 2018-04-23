00:01, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Abbas, Ä°srail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluÅŸtu





Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail hapishanelerinde alÄ±konulmuÅŸ Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail hapishanelerinde alÄ±konulmuÅŸ Filistinlilerden oluÅŸan heyeti Ramallah'ta kabul eden Abbas, gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Filistinli esirler meselesinin Ã¶nemine deÄŸindi. Abbas, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara iÅŸaret ederek, "Filistin yÃ¶netimi, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin inÅŸasÄ±na katÄ±lmalarÄ± amacÄ±yla Ä°srail hapishanelerindeki esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± kurumlar ve uluslararasÄ± toplumla beraber mÃ¼mkÃ¼n olan her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± sarf ediyor." dedi. Filistin Devlet BaÅŸkanÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinliler konusunun Filistin yÃ¶netiminin Ã¶ncelikli meseleleri arasÄ±nda bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. BULUÅžMADA CUNEYDÄ° DE YER ALDI Abbas tarafÄ±ndan kabul edilen heyette, 7 AralÄ±k'ta gÃ¶zleri baÄŸlanarak 20'den fazla Ä°srail askeri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Fevzi el-Cuneydi (16) de yer aldÄ±. KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin basÄ±na yansÄ±masÄ±yla uluslararasÄ± camiadan Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼k tepki gelmiÅŸti. Filistin makamlarÄ±na gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 62'si kadÄ±n 350'si Ã§ocuk 6 bin 500'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde Filistinli alÄ±konuluyor.

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