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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:34, 23 Nisan 2018 Pazartesi
Afrika
00:08, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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Libya sahillerinde 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Libya sahillerinde 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 11 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cesedinin bulunduÄŸu, 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± Deniz Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sahil gÃ¼venliÄŸe baÄŸlÄ± devriye gezen birimler, Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Sabrata ilinin 5 mil aÃ§Ä±klarÄ±nda bu sabah saatlerinde 11 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cesedine ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼zenlenen kurtarma operasyonunda plastik bottaki 83 kaÃ§akÄ± gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶Ã§menlerin farklÄ± uyruklu AfrikalÄ±lardan oluÅŸtuÄŸu ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Zaviye LimanÄ±'na getirilen gÃ¶Ã§menlerin, gerekli saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ ve insani yardÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan Zaviye'deki En-Nasr GÃ¶Ã§men SÄ±ÄŸÄ±nma Merkezine teslim edildiÄŸi kaydedildi.

Siyasi karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klara sahne olan Libya, AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Avrupa'ya geÃ§iÅŸinde Ã¶nemli bir durak olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Her yÄ±l Ã¼lkelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§an on binlerce kiÅŸi daha iyi koÅŸullarda yaÅŸama hayaliyle Libya Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Libya sahilleri, son birkaÃ§ senedir baÅŸta Ä°talya olmak Ã¼zere yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin tehlikeli yolculuklarÄ±na sahne oluyor.



Ä°lgili Konular Libya GÃ¶Ã§men
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