00:12, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Burkina Fasoâ€™da vaaz bitiminde izdiham: 6 Ã¶lÃ¼





Burkina Fasoâ€™da bir stadyumda dÃ¼zenlenen dini programÄ±n bitiminde Ã§Ä±kan izdihamda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, baÅŸkent Vagaduguâ€™nun kuzeyindeki Somgande Stadyumu'nda Åžeyh Aguib Sore vaaz verdi. VaazÄ±n bitiminde dinleyicilerin 3 Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan birinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ± sonucu izdiham yaÅŸandÄ±. Ä°zdihamda 5â€™i kadÄ±n 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. ProgramÄ±n organizatÃ¶rleri, stadyumda tÃ¼m gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen dinleyicilerin 2 bÃ¼yÃ¼k kapÄ±yÄ± boÅŸ bÄ±rakarak kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸa yÃ¶nelmesi sonucu olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. SavcÄ±lÄ±k, izdihamla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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