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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:34, 23 Nisan 2018 Pazartesi
Filistin
00:18, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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Ä°srailli vekilden insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±klama
Ä°srailli vekilden insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

Ä°srailli Milletvekili Bezalel Smotrich, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bence o kÄ±z (Ahed et-Temimi) en azÄ±ndan dizinden vurulmalÄ±ydÄ±. BÃ¶ylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kÄ±z 17 yaÅŸÄ±ndaki Ahed et-Temimi'nin "en azÄ±ndan dizinden vurulmasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamaya, "Kendinden utanmalÄ±sÄ±n, geÃ§en hafta Ä°srailli yerleÅŸimciler Ä°srail ordusunun askerlerine taÅŸ attÄ±, onlara ateÅŸ aÃ§tÄ±lar mÄ±?" ifadeleriyle tepki gÃ¶sterdi.

Ä°srail askerleri, 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ahed et-Temimi'yi 19 AralÄ±k 2017'de ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ÅŸehri yakÄ±nÄ±ndaki Nebi Salih kasabasÄ±nda bulunan evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len videosu yayÄ±mlanan Ahed, Ä°srail askerlerine "saldÄ±rÄ±" ile suÃ§lanÄ±yordu. Videoda Ahed'in yanÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak askeri cezaevine konulmuÅŸ, bir sÃ¼re sonra kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012'de aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.

Temimi, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ä°srail askeri cezaevinde tutuluyor.



Ä°lgili Konular Ä°srail Bezalel Smotrich Twitter filistin Ahed et-Temimi
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