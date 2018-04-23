BM Ã¶nÃ¼nde nÃ¼kleer silah karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerden gelen yaklaÅŸÄ±k 130 ICAN mensubu, yarÄ±n Cenevre'de baÅŸlayacak NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'na (NPT) iliÅŸkin konferans Ã¶ncesi BM'nin Cenevre Ofisi Ã¶nÃ¼ndeki sivillere yÃ¶nelik silahlÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi simgeleyen "kÄ±rÄ±k sandalye heykeli"nin bulunduÄŸu meydanda toplandÄ±.
GeÃ§en yÄ±l Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ICAN Ã¼yeleri, "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayÄ±n", "Kore SavaÅŸÄ±na Son" ve "NÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Kuzey Kore oluÅŸturalÄ±m" yazÄ±lÄ± pankartlar aÃ§tÄ±
ABD'YE NÃœKLEER TEPKÄ°
GÃ¶sterinin organizatÃ¶rÃ¼ ICAN NÃ¼kleer AnlaÅŸmalar KoordinatÃ¶rÃ¼ Tim Wright, AA muhabirine, 2 hafta sÃ¼recek NPT konferansÄ± boyunca anlaÅŸmanÄ±n imzalanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girmesi iÃ§in lobi faaliyetleri yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirten Wright, ABD'nin elinde bulundurduÄŸu tÃ¼m nÃ¼kleer silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
NÃ¼kleer silahlarÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasÄ±nÄ± amaÃ§layan NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±, temmuz ayÄ±nda 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.
AntlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kan nÃ¼kleer silah sahibi BM GÃ¼venlik Konseyi daimi Ã¼yeleri ABD, Ä°ngiltere, Rusya, Fransa ve Ã‡in, ilgili mÃ¼zakerelere ve oylamaya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
Åžubat ayÄ±nda Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen SilahsÄ±zlanma KonferansÄ±'nda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ahmet YÄ±ldÄ±z ise TÃ¼rkiye'nin nihai hedefinin "nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir dÃ¼nya" olduÄŸunu vurgulayarak "NPT'in eksiksiz ve evrensel bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilmesi bunun iÃ§in doÄŸru bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸmuÅŸtu.
NÃ¼kleer SilahlarÄ±n Ä°mha Edilmesi KampanyasÄ± (ICAN) Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) binasÄ± Ã¶nÃ¼nde nÃ¼kleer silahlar karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Ä°srailli Milletvekili Bezalel Smotrich, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bence o kÄ±z (Ahed et-Temimi) en azÄ±ndan dizinden vurulmalÄ±ydÄ±. BÃ¶ylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandÄ±.
Burkina Fasoâ€™da bir stadyumda dÃ¼zenlenen dini programÄ±n bitiminde Ã§Ä±kan izdihamda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 11 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cesedinin bulunduÄŸu, 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail hapishanelerinde alÄ±konulmuÅŸ Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, "DEAÅž sonrasÄ± yeni bir Suriye oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor ve bu sebepten dolayÄ± ABD'nin Suriye'de kalmasÄ± Ã¶nemli." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Necran kentine atÄ±lan balistik fÃ¼zeyi havada imha ettiÄŸi bildirildi.
Gazze Åžeridi'ndeki Filistinli 4 mÃ¼hendis, deniz dalgalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla elektrik enerjisi Ã¼retilmesi iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± projede baÅŸarÄ±lÄ± oldu.
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 36 militanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Nijerya'nÄ±n orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Åžili'de bir hastanede meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'nin de 2018/22 numaralÄ± kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 14 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden ÅŸikayet etti.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Haydari gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±