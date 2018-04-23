00:25, 23 Nisan 2018 Pazartesi

BM Ã¶nÃ¼nde nÃ¼kleer silah karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerden gelen yaklaÅŸÄ±k 130 ICAN mensubu, yarÄ±n Cenevre'de baÅŸlayacak NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'na (NPT) iliÅŸkin konferans Ã¶ncesi BM'nin Cenevre Ofisi Ã¶nÃ¼ndeki sivillere yÃ¶nelik silahlÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi simgeleyen "kÄ±rÄ±k sandalye heykeli"nin bulunduÄŸu meydanda toplandÄ±.

GeÃ§en yÄ±l Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ICAN Ã¼yeleri, "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayÄ±n", "Kore SavaÅŸÄ±na Son" ve "NÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Kuzey Kore oluÅŸturalÄ±m" yazÄ±lÄ± pankartlar aÃ§tÄ±

ABD'YE NÃœKLEER TEPKÄ°

GÃ¶sterinin organizatÃ¶rÃ¼ ICAN NÃ¼kleer AnlaÅŸmalar KoordinatÃ¶rÃ¼ Tim Wright, AA muhabirine, 2 hafta sÃ¼recek NPT konferansÄ± boyunca anlaÅŸmanÄ±n imzalanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girmesi iÃ§in lobi faaliyetleri yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirten Wright, ABD'nin elinde bulundurduÄŸu tÃ¼m nÃ¼kleer silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

NÃ¼kleer silahlarÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasÄ±nÄ± amaÃ§layan NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±, temmuz ayÄ±nda 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.

AntlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kan nÃ¼kleer silah sahibi BM GÃ¼venlik Konseyi daimi Ã¼yeleri ABD, Ä°ngiltere, Rusya, Fransa ve Ã‡in, ilgili mÃ¼zakerelere ve oylamaya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Åžubat ayÄ±nda Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen SilahsÄ±zlanma KonferansÄ±'nda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ahmet YÄ±ldÄ±z ise TÃ¼rkiye'nin nihai hedefinin "nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir dÃ¼nya" olduÄŸunu vurgulayarak "NPT'in eksiksiz ve evrensel bir ÅŸekilde hayata geÃ§irilmesi bunun iÃ§in doÄŸru bir baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸmuÅŸtu.