TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
- ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/12.30/16.00)Â
- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.
(TBMM/12.15)Â
- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã§ocuklarÄ± kabul edecek, 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lacak.
(Ankara/10.00/12.00)Â
2- TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼
- TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor.Â
- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'de dÃ¼zenlenecek tÃ¶rene katÄ±lacak.Â Â
- Kahraman, Birinci TBMM'de dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶reninin ardÄ±ndan Mecliste kutlamalarÄ± kabul edecek.
- Kahraman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da katÄ±lacak.
- Kahraman, 23 Nisan Resepsiyonu'na ev sahipliÄŸi yapacak. Resepsiyona BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.
(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00)Â
3- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
- ToplantÄ±da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da yer alacak.
(Ankara/20.30)Â
4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla makamÄ±nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rlayacak.
(Ankara/12.00)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§ocuklarÄ± makamÄ±nda kabul edecek.
(Ankara/09.15)Â
3- TBMM'den
-TBMM Anayasa Komisyonu'nda, SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda 15 Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.
(TBMM18.00/12.00)Â
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1-Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™deÂ (BM) temaslarda bulunacak.Â
(New York)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 30. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Antalyaspor, Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stabul/20.00)Â
2- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup uluslararasÄ± kadÄ±nlar tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/11.00)Â
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.