09:14, 23 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±



- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.



- ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/12.30/16.00)Â



- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.



(TBMM/12.15)Â



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã§ocuklarÄ± kabul edecek, 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lacak.



(Ankara/10.00/12.00)Â



2- TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼



- TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor.Â



- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'de dÃ¼zenlenecek tÃ¶rene katÄ±lacak.Â Â



- Kahraman, Birinci TBMM'de dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶reninin ardÄ±ndan Mecliste kutlamalarÄ± kabul edecek.



- Kahraman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da katÄ±lacak.



- Kahraman, 23 Nisan Resepsiyonu'na ev sahipliÄŸi yapacak. Resepsiyona BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.



(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00)Â



3- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



- ToplantÄ±da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da yer alacak.



(Ankara/20.30)Â



4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile bir araya gelecek.



(Ankara/10.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla makamÄ±nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rlayacak.



(Ankara/12.00)Â



2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§ocuklarÄ± makamÄ±nda kabul edecek.



(Ankara/09.15)Â



3- TBMM'den



-TBMM Anayasa Komisyonu'nda, SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda 15 Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.



(TBMM18.00/12.00)Â





DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1-Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™deÂ (BM) temaslarda bulunacak.Â



(New York)Â

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â





SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 30. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Antalyaspor, Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stabul/20.00)Â



2- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup uluslararasÄ± kadÄ±nlar tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.



(Ä°stanbul/11.00)Â