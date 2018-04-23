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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:13, 23 Nisan 2018 Pazartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:14, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018

TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.

- ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak.

(Ankara/12.30/16.00)Â 

- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.

(TBMM/12.15)Â 

- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã§ocuklarÄ± kabul edecek, 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lacak.

(Ankara/10.00/12.00)Â 

2- TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

- TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor.Â 

- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'de dÃ¼zenlenecek tÃ¶rene katÄ±lacak.Â Â 

- Kahraman, Birinci TBMM'de dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶reninin ardÄ±ndan Mecliste kutlamalarÄ± kabul edecek.

- Kahraman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da katÄ±lacak.

- Kahraman, 23 Nisan Resepsiyonu'na ev sahipliÄŸi yapacak. Resepsiyona BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/19.00)Â 

3- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

- ToplantÄ±da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da yer alacak.

(Ankara/20.30)Â 

4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)Â 


YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla makamÄ±nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

(Ankara/12.00)Â 

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§ocuklarÄ± makamÄ±nda kabul edecek.

(Ankara/09.15)Â 

3- TBMM'den

-TBMM Anayasa Komisyonu'nda, SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

- Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda 15 Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.

(TBMM18.00/12.00)Â 


DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1-Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™deÂ (BM) temaslarda bulunacak.Â 

(New York)Â 

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â 


SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 30. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Antalyaspor, Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stabul/20.00)Â 

2- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup uluslararasÄ± kadÄ±nlar tenis turnuvasÄ±nda ana tablo mÃ¼sabakalarÄ± Garanti Koza Park'ta baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/11.00)Â 



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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Nisan 2018

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