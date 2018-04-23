09:29, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Ã‡orum'da meydana gelen zincirleme kazada 22 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 22 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ã‡orum'dan Ankara istikametine giden Ä°smail KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 19 TP 731 plakalÄ± otomobil, Ã§evre yolundaki Buharaevler KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda takla attÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kazada aracÄ±n motor bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki bazÄ± parÃ§alar da yola savruldu.

Kazadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra aynÄ± istikamette seyreden ve aralarÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda yer alan otomobillerin bulunduÄŸu 7 araÃ§ da kontrolden Ã§Ä±karak Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Sekiz aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

RefÃ¼jdeki elektrik direÄŸine Ã§arparak deviren bir otomobilde Ã§Ä±kan yangÄ±n, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸan bazÄ± yaralÄ±lar, vatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla ekipler tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Kazada yaralanan 22 kiÅŸi, ambulanslarla Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile kentteki Ã¶zel hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ve ameliyata alÄ±ndÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.