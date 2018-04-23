Ã‡orum'da meydana gelen zincirleme kazada 22 yaralÄ±

Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 22 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡orum'dan Ankara istikametine giden Ä°smail KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 19 TP 731 plakalÄ± otomobil, Ã§evre yolundaki Buharaevler KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda takla attÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kazada aracÄ±n motor bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki bazÄ± parÃ§alar da yola savruldu.
Kazadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra aynÄ± istikamette seyreden ve aralarÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda yer alan otomobillerin bulunduÄŸu 7 araÃ§ da kontrolden Ã§Ä±karak Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Sekiz aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
RefÃ¼jdeki elektrik direÄŸine Ã§arparak deviren bir otomobilde Ã§Ä±kan yangÄ±n, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸan bazÄ± yaralÄ±lar, vatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla ekipler tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Kazada yaralanan 22 kiÅŸi, ambulanslarla Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile kentteki Ã¶zel hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ve ameliyata alÄ±ndÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.
YSK, seÃ§ime girebilecek partileri aÃ§Ä±kladÄ±. YSK, Ä°yi Parti'nin 24 Haziran'daki seÃ§ime girebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde karar verdi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 23 Nisan sebebi ile yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Demokrasi nutku atanlarÄ±n, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir Ã§atÄ±rdama ve siyasi Ã§Ã¼rÃ¼me halidir." ifadesini kullandÄ±.
9. UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali'ne, GÃ¼rcistan, HÄ±rvatistan, Kolombiya, Ukrayna, MoÄŸolistan, Somali, Filistin, Ã–zbekistan ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden katÄ±lan 50 Ã§ocuk, Ã¼lkelerinden getirdikleri unlarla hazÄ±rladÄ±klarÄ± "BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi"ni dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderdi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, bugÃ¼nden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Manisa'da Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan 21'i asker 25 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, CHP'li 15 milletvekili Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "O tÃ¼r konu benim iÅŸim deÄŸil, biz normal yasal sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle Ã¼lkemizdeki istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek yeni bir dÃ¶neme giriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.