Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Filistinli ÅŸehit sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kseldi

Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde geÃ§en cuma Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Cuma gÃ¼nÃ¼ Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda karnÄ±ndan yaralanan Abdullah Muhammed Åžimali (20) ÅŸehit oldu." ifadesini kullandÄ±.
Åžimali'nin ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kselmiÅŸ oldu.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Cuma gÃ¼nÃ¼ Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan Abdullah Muhammed Åžimali isimli Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu. Åžimali'nin ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kselmiÅŸ oldu.
NÃ¼kleer SilahlarÄ±n Ä°mha Edilmesi KampanyasÄ± (ICAN) Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) binasÄ± Ã¶nÃ¼nde nÃ¼kleer silahlar karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Ä°srailli Milletvekili Bezalel Smotrich, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bence o kÄ±z (Ahed et-Temimi) en azÄ±ndan dizinden vurulmalÄ±ydÄ±. BÃ¶ylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandÄ±.
Burkina Fasoâ€™da bir stadyumda dÃ¼zenlenen dini programÄ±n bitiminde Ã§Ä±kan izdihamda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 11 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin cesedinin bulunduÄŸu, 83 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail hapishanelerinde alÄ±konulmuÅŸ Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, "DEAÅž sonrasÄ± yeni bir Suriye oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor ve bu sebepten dolayÄ± ABD'nin Suriye'de kalmasÄ± Ã¶nemli." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n, Yemen'deki Husiler tarafÄ±ndan Necran kentine atÄ±lan balistik fÃ¼zeyi havada imha ettiÄŸi bildirildi.
Gazze Åžeridi'ndeki Filistinli 4 mÃ¼hendis, deniz dalgalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla elektrik enerjisi Ã¼retilmesi iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± projede baÅŸarÄ±lÄ± oldu.
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 36 militanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Nijerya'nÄ±n orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Åžili'de bir hastanede meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.
MÄ±sÄ±r parlamentosu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde mahkemenin terÃ¶rist olarak kabul ettiÄŸi Ã¶rgÃ¼tler ve ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'nin de 2018/22 numaralÄ± kanunu onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Meclisindeki bazÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunusi'nin "Azeriler TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan FarstÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 14 Maocu isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden ÅŸikayet etti.