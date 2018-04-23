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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:13, 23 Nisan 2018 Pazartesi
Filistin
09:38, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Filistinli ÅŸehit sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kseldi
Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Filistinli ÅŸehit sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kseldi

Cuma gÃ¼nÃ¼ Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan Abdullah Muhammed Åžimali isimli Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu. Åžimali'nin ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kselmiÅŸ oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde geÃ§en cuma Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan bir Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Cuma gÃ¼nÃ¼ Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda karnÄ±ndan yaralanan Abdullah Muhammed Åžimali (20) ÅŸehit oldu." ifadesini kullandÄ±.

Åžimali'nin ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kselmiÅŸ oldu.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°lgili Konular Gazze Ä°srail Toprak GÃ¼nÃ¼ filistin
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Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Filistinli ÅŸehit sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kseldi
Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Filistinli ÅŸehit sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kseldi

Cuma gÃ¼nÃ¼ Refah kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan Abdullah Muhammed Åžimali isimli Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu. Åžimali'nin ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 40'a yÃ¼kselmiÅŸ oldu.
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