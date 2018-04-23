Oy vermede 'tek saat' dÃ¶nemi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) kararÄ±nda, TBMM'nin genel seÃ§imlerin yenilenmesine ve seÃ§imin 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, bu kapsamda seÃ§ime katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partilerin tespit ve ilanÄ±nda 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.
298 sayÄ±lÄ± Kanun'un 14. maddesinin 11. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca, siyasi partilerin, milletvekili, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi ve il genel meclisi Ã¼yelikleri seÃ§imlerine katÄ±labilmeleri iÃ§in illerin en az yarÄ±sÄ±nda, oy verme gÃ¼nÃ¼nden en az altÄ± ay Ã¶nce teÅŸkilat kurmalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ± veya TBMM'de gruplarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanan kararda, aynÄ± hÃ¼kmÃ¼n devamÄ±nda da bir ilde teÅŸkilatlanmanÄ±n, merkez ilÃ§esi dahil o ilin ilÃ§elerinin en az Ã¼Ã§te birinde teÅŸkilat kurma anlamÄ±na geldiÄŸinin hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Kararda, ÅŸunlar kaydedildi:
"2820 sayÄ±lÄ± Kanun'un 20. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda ise siyasi partilerin ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n, ilÃ§e kongresi, ilÃ§e baÅŸkanÄ±, ilÃ§e yÃ¶netim kurulu ve kurulmuÅŸ ise belde teÅŸkilatÄ±ndan meydana geleceÄŸi, parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde ilÃ§e disiplin kurulunun teÅŸkilinin de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve beldelerde teÅŸkilat kurulmasÄ±nÄ±n zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemesine yer verilmiÅŸtir.
Kanunun 36. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda, siyasi partilerin seÃ§imlere katÄ±labilmesi iÃ§in illerin en az yarÄ±sÄ±nda oy verme gÃ¼nÃ¼nden en az altÄ± ay evvel teÅŸkilat kurmuÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde grubu bulunmasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸu, ikinci fÄ±krasÄ±nda da bir ilde teÅŸkilatlanmanÄ±n, merkez ilÃ§esi dahil o ilin ilÃ§elerinin en az Ã¼Ã§te birinde teÅŸkilat kurmayÄ± gerektireceÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n, ilÃ§e kongresi, ilÃ§e baÅŸkanÄ±, ilÃ§e yÃ¶netim kurulu ve parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸse disiplin kurulundan teÅŸkili Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilmesi iÃ§in ilÃ§e kongresinin yapÄ±larak anÄ±lan organlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerekmektedir."
Buna gÃ¶re, 24 Haziran 2018'den en az altÄ± ay Ã¶ncesi itibarÄ±yla teÅŸkilatÄ±nÄ± kuran ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapan Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti), BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi (BTP), BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Ä°YÄ° Parti, MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seÃ§ime girebileceÄŸi belirtildi.
AyrÄ±ca, TBMM'de grubu olan partilerin AK Parti, CHP, MHP, HDP ve Ä°YÄ° Parti olduÄŸu kaydedildi.
Ã–te yandan, seÃ§imde oy verme saatlerine iliÅŸkin YSK kararÄ± da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde oy verme gÃ¼nÃ¼ olan 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci oylamaya kalmasÄ± durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ tÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
Daha Ã¶nce oy verme iÅŸlemi doÄŸu illerde 07.00-16.00, batÄ±da ise 08.00-17.00 olarak uygulanÄ±yordu.
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.