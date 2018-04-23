GÃ¼ncelleme: 09:59, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Oy vermede 'tek saat' dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) kararÄ±nda, TBMM'nin genel seÃ§imlerin yenilenmesine ve seÃ§imin 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, bu kapsamda seÃ§ime katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partilerin tespit ve ilanÄ±nda 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.

298 sayÄ±lÄ± Kanun'un 14. maddesinin 11. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca, siyasi partilerin, milletvekili, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi ve il genel meclisi Ã¼yelikleri seÃ§imlerine katÄ±labilmeleri iÃ§in illerin en az yarÄ±sÄ±nda, oy verme gÃ¼nÃ¼nden en az altÄ± ay Ã¶nce teÅŸkilat kurmalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ± veya TBMM'de gruplarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanan kararda, aynÄ± hÃ¼kmÃ¼n devamÄ±nda da bir ilde teÅŸkilatlanmanÄ±n, merkez ilÃ§esi dahil o ilin ilÃ§elerinin en az Ã¼Ã§te birinde teÅŸkilat kurma anlamÄ±na geldiÄŸinin hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Kararda, ÅŸunlar kaydedildi:

"2820 sayÄ±lÄ± Kanun'un 20. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda ise siyasi partilerin ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n, ilÃ§e kongresi, ilÃ§e baÅŸkanÄ±, ilÃ§e yÃ¶netim kurulu ve kurulmuÅŸ ise belde teÅŸkilatÄ±ndan meydana geleceÄŸi, parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde ilÃ§e disiplin kurulunun teÅŸkilinin de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve beldelerde teÅŸkilat kurulmasÄ±nÄ±n zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemesine yer verilmiÅŸtir.

Kanunun 36. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda, siyasi partilerin seÃ§imlere katÄ±labilmesi iÃ§in illerin en az yarÄ±sÄ±nda oy verme gÃ¼nÃ¼nden en az altÄ± ay evvel teÅŸkilat kurmuÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde grubu bulunmasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸu, ikinci fÄ±krasÄ±nda da bir ilde teÅŸkilatlanmanÄ±n, merkez ilÃ§esi dahil o ilin ilÃ§elerinin en az Ã¼Ã§te birinde teÅŸkilat kurmayÄ± gerektireceÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n, ilÃ§e kongresi, ilÃ§e baÅŸkanÄ±, ilÃ§e yÃ¶netim kurulu ve parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸse disiplin kurulundan teÅŸkili Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilmesi iÃ§in ilÃ§e kongresinin yapÄ±larak anÄ±lan organlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerekmektedir."

SEÃ‡Ä°ME GÄ°RECEK PARTÄ°LER

Buna gÃ¶re, 24 Haziran 2018'den en az altÄ± ay Ã¶ncesi itibarÄ±yla teÅŸkilatÄ±nÄ± kuran ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yapan Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti), BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi (BTP), BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Ä°YÄ° Parti, MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seÃ§ime girebileceÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca, TBMM'de grubu olan partilerin AK Parti, CHP, MHP, HDP ve Ä°YÄ° Parti olduÄŸu kaydedildi.

OY VERMEDE 'TEK SAAT' DÃ–NEMÄ°

Ã–te yandan, seÃ§imde oy verme saatlerine iliÅŸkin YSK kararÄ± da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde oy verme gÃ¼nÃ¼ olan 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci oylamaya kalmasÄ± durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ tÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Daha Ã¶nce oy verme iÅŸlemi doÄŸu illerde 07.00-16.00, batÄ±da ise 08.00-17.00 olarak uygulanÄ±yordu.