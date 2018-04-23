10:38, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yurt genelinde 16-23 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenen iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Jandarma Ã–zel Harekat, Polis Ã–zel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile Ä°Ã§ GÃ¼venlik OperasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ±nca bin 383 operasyonÂ dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 131, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 47,Â FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 532, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 12 zanlÄ± ileÂ uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan 3 bin 525, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 88 olmak Ã¼zere toplam 4 bin 335 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

DÃ¼zenlenen iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda,Â 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler arasÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TerÃ¶rden Arananlar Listesinde, kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride "YaÅŸar" kod adlÄ± Yusuf Åžek, mavi kategoride "Berwar" kod adlÄ± Seyran Ã‡omak, gri kategoride "Sema" kod adlÄ± ZÃ¼hre YariÃ§i'nin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri de bulunuyor.

Ã–te yandan 15 Nisan 2018 gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin gri listede aranan "Canfeda Dijvar" kod adlÄ± Cengiz YaÅŸar, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi "CimÅŸid Ali Asker" kod adlÄ± Sultan Mahmut olduÄŸu tespit edildi.

BingÃ¶l, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak ve Van'daÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 34 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirilirken 43'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere toplam 53 silah, 39 el bombasÄ±, 5 bin 33 muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.Â

UYUÅžTURUCU OPERAYONLARI

UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 2 bin 553 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda,Â 643 kilogram esrar,Â 333 kilogram eroin, 200 gram kokain, 43 kilogram 200 gram sentetik kannabinoid, 7 kilogram metamfetamin, 122 bin 121 uyuÅŸturucu hap, 53 bin 221 kÃ¶k kenevir bitkisi,Â 486 bin 256 adet kaÃ§ak sigara,Â 49 bin 546 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.Â Bu operasyonlar kapsamÄ±nda 3 bin 525 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik okul Ã§evreleri, parklar ve genÃ§lerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu yerlerde yapÄ±lan kontrol ve gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 587 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonlarda, 23,5 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 200 gram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 12 bin 501 uyuÅŸturucu hap, 267 kÃ¶k kenevir ve 59 tabanca/tÃ¼fek ele geÃ§irildi.Â

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kast eden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 710 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±, tespit edilen 208 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 350'si denizlerde olmak Ã¼zere toplam 9 bin 62 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt iÃ§ine girmesine ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k edenÂ 88 organizatÃ¶rÂ yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â