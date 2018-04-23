Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 16-23 Nisan arasÄ±nda dÃ¼zenlenen iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Jandarma Ã–zel Harekat, Polis Ã–zel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile Ä°Ã§ GÃ¼venlik OperasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ±nca bin 383 operasyonÂ dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 131, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 47,Â FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 532, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 12 zanlÄ± ileÂ uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan 3 bin 525, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 88 olmak Ã¼zere toplam 4 bin 335 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
DÃ¼zenlenen iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda,Â 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.Â Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler arasÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TerÃ¶rden Arananlar Listesinde, kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride "YaÅŸar" kod adlÄ± Yusuf Åžek, mavi kategoride "Berwar" kod adlÄ± Seyran Ã‡omak, gri kategoride "Sema" kod adlÄ± ZÃ¼hre YariÃ§i'nin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri de bulunuyor.
Ã–te yandan 15 Nisan 2018 gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin gri listede aranan "Canfeda Dijvar" kod adlÄ± Cengiz YaÅŸar, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi "CimÅŸid Ali Asker" kod adlÄ± Sultan Mahmut olduÄŸu tespit edildi.
BingÃ¶l, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak ve Van'daÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 34 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirilirken 43'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere toplam 53 silah, 39 el bombasÄ±, 5 bin 33 muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.Â
UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 2 bin 553 operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda,Â 643 kilogram esrar,Â 333 kilogram eroin, 200 gram kokain, 43 kilogram 200 gram sentetik kannabinoid, 7 kilogram metamfetamin, 122 bin 121 uyuÅŸturucu hap, 53 bin 221 kÃ¶k kenevir bitkisi,Â 486 bin 256 adet kaÃ§ak sigara,Â 49 bin 546 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.Â Bu operasyonlar kapsamÄ±nda 3 bin 525 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik okul Ã§evreleri, parklar ve genÃ§lerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu yerlerde yapÄ±lan kontrol ve gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 587 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonlarda, 23,5 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 200 gram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 12 bin 501 uyuÅŸturucu hap, 267 kÃ¶k kenevir ve 59 tabanca/tÃ¼fek ele geÃ§irildi.Â
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kast eden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 710 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±, tespit edilen 208 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 350'si denizlerde olmak Ã¼zere toplam 9 bin 62 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt iÃ§ine girmesine ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k edenÂ 88 organizatÃ¶rÂ yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.