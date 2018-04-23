10:44, 23 Nisan 2018 Pazartesi

'Deizm, Hz. Peygamber'i inkar projesidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) TeÅŸkilatÄ±, Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±" dÃ¼zenledi.

Programa, TÃ¼rkiye'nin Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emre Yunt, IGMG Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Ramazan UÃ§ar, IGMG Ä°sveÃ§ BÃ¶lge TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Yavuz Selim Ã‡elik, Ä°sveÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n Selek, Ä°sveÃ§ Uygur Maarif DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf Tuncer ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Programda, IGMG Ä°sveÃ§ TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Afrika Ã¼lkelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar, sinevizyon eÅŸliÄŸinde gÃ¶sterildi.

TÃ¼rkiye'nin Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emre Yunt, programÄ±n yalanlarla iftiralarla iptal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''IGMG TeÅŸkilatÄ±nÄ±n bu programÄ±nÄ± yasaklatmak iÃ§in, iptal ettirmek iÃ§in bazÄ± Ã§evreler yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Engellerin hepsi aÅŸÄ±ldÄ±. Burada bir araya gelebildik. Bu mÃ¼cadeleyi veren ve olgunlukla baÅŸarÄ±lÄ± sonuca ulaÅŸan IGMG TeÅŸkilatÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini tebrik ediyorum ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum.'' ifadelerini kullandÄ±.

IGMG Ä°sveÃ§ BÃ¶lge TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Yavuz Selim Ã‡elik de yoÄŸun engelleme giriÅŸimlerine raÄŸmen programÄ± yapmaya muvaffak olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak programa gelenlere teÅŸekkÃ¼r etti.

"DEÄ°ZM, HZ. PEYGAMBER'Ä° Ä°NKAR PROJESÄ°DÄ°R"

Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu da programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamberi inkar projesidir. Deizm, peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.

Kur'an-Ä± Kerim'in de deÄŸiÅŸtirilmek istendiÄŸini kaydeden HatipoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Dinlerin Ã§oÄŸu deÄŸiÅŸti, isteniliyor ki Kuran da deÄŸiÅŸsin. BÃ¼yÃ¼k bir proje var. Ä°brahim'i dinler projesi. Bu proje ne demektir. Kutsal kitaplardan hepsinden bir ÅŸeyler alalÄ±m bir metin bir araya getirelim ve kapaÄŸÄ±na da Ä°brahim Peygamber yazalÄ±m. BÃ¶ylece Ä°slam da ortadan kalksÄ±n. Ä°nsanlÄ±k iÃ§in tek din olsun. Kuran ne olacak dendiÄŸinde 'Kuran'daki bazÄ± ayetleri aldÄ±k ya' diyecekler."