'Deizm, Hz. Peygamber'i inkar projesidir'

Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) TeÅŸkilatÄ±, Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±" dÃ¼zenledi.
Programa, TÃ¼rkiye'nin Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emre Yunt, IGMG Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Ramazan UÃ§ar, IGMG Ä°sveÃ§ BÃ¶lge TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Yavuz Selim Ã‡elik, Ä°sveÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n Selek, Ä°sveÃ§ Uygur Maarif DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf Tuncer ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
Programda, IGMG Ä°sveÃ§ TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Afrika Ã¼lkelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar, sinevizyon eÅŸliÄŸinde gÃ¶sterildi.
TÃ¼rkiye'nin Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Emre Yunt, programÄ±n yalanlarla iftiralarla iptal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''IGMG TeÅŸkilatÄ±nÄ±n bu programÄ±nÄ± yasaklatmak iÃ§in, iptal ettirmek iÃ§in bazÄ± Ã§evreler yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Engellerin hepsi aÅŸÄ±ldÄ±. Burada bir araya gelebildik. Bu mÃ¼cadeleyi veren ve olgunlukla baÅŸarÄ±lÄ± sonuca ulaÅŸan IGMG TeÅŸkilatÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini tebrik ediyorum ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum.'' ifadelerini kullandÄ±.
IGMG Ä°sveÃ§ BÃ¶lge TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Yavuz Selim Ã‡elik de yoÄŸun engelleme giriÅŸimlerine raÄŸmen programÄ± yapmaya muvaffak olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak programa gelenlere teÅŸekkÃ¼r etti.
Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu da programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamberi inkar projesidir. Deizm, peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
Kur'an-Ä± Kerim'in de deÄŸiÅŸtirilmek istendiÄŸini kaydeden HatipoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
''Dinlerin Ã§oÄŸu deÄŸiÅŸti, isteniliyor ki Kuran da deÄŸiÅŸsin. BÃ¼yÃ¼k bir proje var. Ä°brahim'i dinler projesi. Bu proje ne demektir. Kutsal kitaplardan hepsinden bir ÅŸeyler alalÄ±m bir metin bir araya getirelim ve kapaÄŸÄ±na da Ä°brahim Peygamber yazalÄ±m. BÃ¶ylece Ä°slam da ortadan kalksÄ±n. Ä°nsanlÄ±k iÃ§in tek din olsun. Kuran ne olacak dendiÄŸinde 'Kuran'daki bazÄ± ayetleri aldÄ±k ya' diyecekler."
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.