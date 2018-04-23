Orta Afrika'daki kriz için Çad'dan yardım talebi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Özel Temsilcisi François Loceny Fall, OAC'deki krizi Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'yle görüştü.
Debi, perşembe günü Fall'u makamında kabul etti. Fall'un, OAC’de 8-10 Nisan arasında BM Barış Misyonu (MINUSCA) ve yerel ordu birlikleri tarafından KM5 Müslüman mahallesine operasyon düzenlenen ve 32 sivilin hayatını kaybettiği operasyonun ardından oluşan krizle ilgili Çad Cumhurbaşkanı Debi'den yardım talep ettiği bildirildi.
Yardımın detayları hakkında bilgi verilmedi.
OAC’nin başkenti Bangui'deki KM5 Müslüman mahallesinde, 8-10 Nisan tarihleri arasında Seleka silahlı grubu lideri ve üyelerine yönelik operasyon düzenlenmişti.
MINUSCA ve yerel ordu birliklerinin de görev aldığı operasyonda, Kızılhaç'ın son verilerine göre, 32 OAC vatandaşı ve 2 mavi bereli asker hayatını kaybetmişti. Ayrıca birçok ev operasyonda zarar görmüştü. Ordu yetkilileri, operasyonun Müslüman ya da Hristiyanlara yönelik olmadığını belirtse de BM dahil uluslararası toplum, sivillerin hayatını kaybetmesine büyük tepki göstermişti.
Çad, OAC'de bulunan barış gücü birliğini, askerlere yönelik şiddet suçlamalarına tepki olarak 2014 yılında çekmişti. Uluslararası toplum, bu tarihten beri, Çad'a OAC'ye yardımcı olması çağrısında bulunuyor. Encemine yönetimi, OAC'ye mali ve ayni yardım yapılmasında öncü rol oynamanın yanında diplomatik olarak da komşusuna uluslararası mecrada önemli destek oluyor.
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