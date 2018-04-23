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Katar'dan BAE'nin 'uçak tacizi' iddiasına yalanlama
Katar'dan BAE'nin 'uçak tacizi' iddiasına yalanlama
Foto: Arşiv

Katar'dan, "BAE'ye ait yolcu uçağını taciz ettiği" iddialarına yalanlama geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "Katar savaş uçaklarının Bahreyn hava sahasında BAE'ye ait bir yolcu uçağını taciz ettiği" yönündeki iddiasını yalanladı.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Katar Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, BAE Sivil Havacılık İdaresinin, "Katar savaş uçaklarının Bahreyn hava sahasında BAE'ye ait yolcu uçağını taciz ettiği" yönündeki iddiası yalanlandı.

Katar'ın, hava güvenliğini tehdit ettiği yönündeki suçlamaların reddedildiği açıklamada, Doha yönetiminin, Sivil Havacılık barış ve güvenliğini korumak için en yüksek kalite standartlarına bağlı olduğu kaydedildi. 

"BAE, KATAR HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ" 

BAE'nin uluslararası toplumu yanıltmak ve kışkırtmak için gerçekleri çarpıttığı belirtilen açıklamada, "Katar askeri uçağı, Bahreyn Denizcilik Hizmetleri İdaresi'nde bilinen bir görev için Katar'ın kuzeydoğusu istikametinde seyir halinde iken BAE'ye ait askeri bir uçak, izinsiz bir şekilde Katar hava sahasına girdi." denildi.  

Açıklamada, BAE'nin daha önce de Katar'dan izin istemeden, BAE yolcu uçaklarının geçişi sırasında askeri uçaklarını da kasıtlı olarak Katar hava sahasına gönderdiği ifade edilerek, daha önce Bahreyn Denizcilik Hizmetleri İdaresi ile bu konuda koordine olunması çağrısı yapıldığı ancak "Bahreyn ve BAE'nin" sorumsuzca davrandığı kaydedildi. 

BAE Sivil Havacılık İdaresi, dün, "Katar savaş uçaklarının, Bahreyn hava sahasında BAE'ye ait bir yolcu uçağını taciz ettiğini ve yolcularının güvenliğini tehlikeye attığını iddia etmişti.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu. Katar, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı iddiasıyla şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şuana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürüyor. 



İlgili Konular Katar BAE körfez krizi
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