11:58, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Özbekistan nükleer santral peşinde





Özbekistan, kendi nükleer santraline sahip olan Orta Asya'daki ilk ülke olabilir.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'a göre, Orta Asya’da şimdilik tek olacak nükleer santralin inşaatına başlanmasının zamanı geldi. Devlet başkanı Şevket Mirziyayev, Buhara’daki “Kandym” gaz işleme kompleksinin açılışında yaptığı konuşmasında, nükleer santral inşaatı hakkında bilgi verdi.



Özbek lider Mirziyayev, "Rusya ile yakında, muhtemelen bu yıl nükleer santralin yapımının başlaması hakkında bir anlaşma imzalayacağız. Sayın Putin ile imzaladığımız tüm anlaşmalar yürürlükte ve özel kontrol altındadır" dedi



Özbekistan'da barışçıl amaçlı bir nükleer santralin kurulması hakkındaki anlaşma, 1 Nisan'da “Rosatom” Direktörü Alexei Likhachev ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nodir Otazhonov tarafından imzalanmıştı.







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