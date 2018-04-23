12:09, 23 Nisan 2018 Pazartesi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

KaramollaoÄŸlu'nu CHP Genel Merkezi giriÅŸinde Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent TezcanÂ karÅŸÄ±ladÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun makamÄ±nda gazetecilerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lanÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 1 saat sÃ¼rdÃ¼.Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki lider, 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile KaramollaoÄŸlu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Tezcan, Haluk KoÃ§, Lale KarabÄ±yÄ±k ile CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da yer aldÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimli geÃ§tiÄŸini bildirdi.

HeyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 25 Haziran'a gÃ¼len bir TÃ¼rkiye ile uyanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Ä°Ã‡Ä°MÄ°ZE SÄ°NDÄ°RECEÄžÄ°MÄ°Z BÄ°R OLAY DEÄžÄ°LDÄ°R"

CHP'nin Ä°YÄ° Parti'ye verdiÄŸi desteÄŸi hatÄ±rlatan ve demokrasiyi savunduklarÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼cÃ¼ elinde bulunduran siyasal iktidarÄ±n, bir partiyi seÃ§ime sokmamak iÃ§in Ã¶zel Ã§aba harcamasÄ±, devletin kurumlarÄ±nÄ± etkilemesi bizim iÃ§imize sindireceÄŸimiz bir olay deÄŸildir. Biz yÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ±na yÄ±llardÄ±r karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik. Biz demokrasinin bÃ¼tÃ¼n kurum ve kurallarÄ±yla bu Ã¼lkede olmasÄ±nÄ± savunduk ve hala savunuyoruz, savunmaya da devam edeceÄŸiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imler bireysel seÃ§imler deÄŸildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu deÄŸildir, sorun TÃ¼rkiye sorunudur."

TÃ¼rkiye'de birlikte huzur iÃ§inde yaÅŸanÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, demokratik standartlarÄ±n geliÅŸtiÄŸi bir TÃ¼rkiye'de yaÅŸamak istediklerini dile getirdi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisinin demokrasiye olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve demokrasinin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n deÄŸerli olduÄŸunu belirterek, KaramollaoÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r etti.

"Ä°ki ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir pabuca soktular"

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ise seÃ§imlerin yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle bir hareketlilik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SeÃ§ime olumlu atmosferde girebilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli temaslarda bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden KaramollaoÄŸlu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile olumlu bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. KaramollaoÄŸlu, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz, bu hafta iÃ§erisinde birtakÄ±m neticelerin Ã§Ä±kmasÄ±na, doÄŸmasÄ±na vesile olacak." dedi.

KaramollaoÄŸlu, "baskÄ±n seÃ§im" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k dÃ¶nemde biz 'baskÄ±n seÃ§im' dedik. BazÄ±larÄ± 'Hem baskÄ±n diyorsunuz, hem seÃ§ime hazÄ±rÄ±z diyorsunuz. Bu ne manaya geliyor?' diyor. Ä°fade ettiÄŸim mana, iki ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir pabuca soktular. Ceketinizi alÄ±p evden Ã§Ä±kmaya kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bunu iki Ã¼Ã§ dakika iÃ§erisinde yapmak var, bir de 15, 20 dakika iÃ§erisinde rahat rahat Ã§Ä±kmak var. Bu fÄ±rsatÄ± vermeden bir panik havasÄ±nda iktidar seÃ§ime gitme kararÄ± aldÄ±. KurumlarÄ± da zorluyorlar."Â

CHP'nin Ä°YÄ° Parti'ye verdiÄŸi desteÄŸi anÄ±msatan KaramollaoÄŸlu, bu noktada KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu tebrik ettiÄŸini bildirdi.

KARAMOLAOÄžLU: Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE Ä°HTÄ°YACIMIZ OLDUÄžUNU GÃ–RDÃœK

KaramollaoÄŸlu, "TÃ¼rkiye belki bir kazaya uÄŸrayacak, bir potansiyeli olan Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girmeme ihtimaliyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±. YaptÄ±klarÄ± jest, aslÄ±nda demokrasiye bir katkÄ± saÄŸlama babÄ±nda Ã¶nemli oldu. Bunu herkes de yapamaz." diye konuÅŸtu.

"Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden Ã§ok Ã¼lkemizin geleceÄŸiyle ilgili birtakÄ±m konularda dirsek temasÄ±na,Â iÅŸ birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k." ifadesini kullanan KaramollaoÄŸlu,Â bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu hafta iÃ§erisinde neticelenmesini Ã¼mit ettiÄŸini vurguladÄ±.

KaramollaoÄŸlu, gazetecilerin "Ortak aday var mÄ±, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adÄ± geÃ§iyor, ortak aday gÃ¼ndeme geldi mi?" sorusuna "SÃ¶ylediÄŸimiz, sizin o sorulara cevap, inÅŸallah bu hafta sonuna doÄŸru ortaya Ã§Ä±kar." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â