KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
KaramollaoÄŸlu'nu CHP Genel Merkezi giriÅŸinde Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent TezcanÂ karÅŸÄ±ladÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun makamÄ±nda gazetecilerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lanÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 1 saat sÃ¼rdÃ¼.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki lider, 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile KaramollaoÄŸlu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Tezcan, Haluk KoÃ§, Lale KarabÄ±yÄ±k ile CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da yer aldÄ±.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimli geÃ§tiÄŸini bildirdi.
HeyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 25 Haziran'a gÃ¼len bir TÃ¼rkiye ile uyanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
CHP'nin Ä°YÄ° Parti'ye verdiÄŸi desteÄŸi hatÄ±rlatan ve demokrasiyi savunduklarÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"GÃ¼cÃ¼ elinde bulunduran siyasal iktidarÄ±n, bir partiyi seÃ§ime sokmamak iÃ§in Ã¶zel Ã§aba harcamasÄ±, devletin kurumlarÄ±nÄ± etkilemesi bizim iÃ§imize sindireceÄŸimiz bir olay deÄŸildir. Biz yÃ¼zde 10 seÃ§im barajÄ±na yÄ±llardÄ±r karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik. Biz demokrasinin bÃ¼tÃ¼n kurum ve kurallarÄ±yla bu Ã¼lkede olmasÄ±nÄ± savunduk ve hala savunuyoruz, savunmaya da devam edeceÄŸiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imler bireysel seÃ§imler deÄŸildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu deÄŸildir, sorun TÃ¼rkiye sorunudur."
TÃ¼rkiye'de birlikte huzur iÃ§inde yaÅŸanÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, demokratik standartlarÄ±n geliÅŸtiÄŸi bir TÃ¼rkiye'de yaÅŸamak istediklerini dile getirdi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisinin demokrasiye olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve demokrasinin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n deÄŸerli olduÄŸunu belirterek, KaramollaoÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r etti.
"Ä°ki ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir pabuca soktular"
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ise seÃ§imlerin yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle bir hareketlilik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SeÃ§ime olumlu atmosferde girebilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli temaslarda bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden KaramollaoÄŸlu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile olumlu bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. KaramollaoÄŸlu, "Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz, bu hafta iÃ§erisinde birtakÄ±m neticelerin Ã§Ä±kmasÄ±na, doÄŸmasÄ±na vesile olacak." dedi.
KaramollaoÄŸlu, "baskÄ±n seÃ§im" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k dÃ¶nemde biz 'baskÄ±n seÃ§im' dedik. BazÄ±larÄ± 'Hem baskÄ±n diyorsunuz, hem seÃ§ime hazÄ±rÄ±z diyorsunuz. Bu ne manaya geliyor?' diyor. Ä°fade ettiÄŸim mana, iki ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir pabuca soktular. Ceketinizi alÄ±p evden Ã§Ä±kmaya kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bunu iki Ã¼Ã§ dakika iÃ§erisinde yapmak var, bir de 15, 20 dakika iÃ§erisinde rahat rahat Ã§Ä±kmak var. Bu fÄ±rsatÄ± vermeden bir panik havasÄ±nda iktidar seÃ§ime gitme kararÄ± aldÄ±. KurumlarÄ± da zorluyorlar."Â
CHP'nin Ä°YÄ° Parti'ye verdiÄŸi desteÄŸi anÄ±msatan KaramollaoÄŸlu, bu noktada KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu tebrik ettiÄŸini bildirdi.
KaramollaoÄŸlu, "TÃ¼rkiye belki bir kazaya uÄŸrayacak, bir potansiyeli olan Ä°YÄ° Parti seÃ§ime girmeme ihtimaliyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±. YaptÄ±klarÄ± jest, aslÄ±nda demokrasiye bir katkÄ± saÄŸlama babÄ±nda Ã¶nemli oldu. Bunu herkes de yapamaz." diye konuÅŸtu.
"Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden Ã§ok Ã¼lkemizin geleceÄŸiyle ilgili birtakÄ±m konularda dirsek temasÄ±na,Â iÅŸ birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k." ifadesini kullanan KaramollaoÄŸlu,Â bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu hafta iÃ§erisinde neticelenmesini Ã¼mit ettiÄŸini vurguladÄ±.
KaramollaoÄŸlu, gazetecilerin "Ortak aday var mÄ±, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adÄ± geÃ§iyor, ortak aday gÃ¼ndeme geldi mi?" sorusuna "SÃ¶ylediÄŸimiz, sizin o sorulara cevap, inÅŸallah bu hafta sonuna doÄŸru ortaya Ã§Ä±kar." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.