Malezya'daki suikastın ardından gözler yeniden İsrail'de

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın, cumartesi sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Mossad'ın yaptığı iddia edilen suikastları yeniden gündeme getirdi.
Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Evli ve üç çocuk babası 35 yaşındaki Batş, olay yerinde hayatını kaybederken, suikastın kimler tarafından ve neden düzenlendiği henüz belirsizliğini koruyor.
Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini dile getirdi.
Batş'ın ailesi suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu savunuyor. Aile tarafından basına gönderilen açıklamada, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hamas da suikastın ardından Batş'ın harekete üye olduğunu belirten ve üzüntülerini ifade eden yazılı açıklamada yayımladı.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını dile getirerek, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etti. Ancak bu açıklama da Batş suikastında Mossad parmağı olduğu iddialarının ortadan kalkması için yeterli görülmedi.
Filistinli bilim adamı Batş'a yönelik saldırı, Mossad tarafından gerçekleştirildiği düşünülen ilk suikast değil. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı hareketlere bağlı çok sayıda Filistinli üst düzey isim ve komutan Mossad tarafından gerçekleştiği düşünülen suikastlara kurban gitti.
İsrail istihbarat servisi en son Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastıyla suçlanmıştı. Zevvari, Tunus'un Safaks kentinde 15 Aralık 2016'da evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
İsrail Savunma Bakanı Liberman, Zevvari'nin Mossad tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti.
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