12:58, 23 Nisan 2018 Pazartesi

YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§'tan, TÃ¼rkiye'nin 'EURO 2024 adaylÄ±ÄŸÄ±'na destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) mektup yazarak TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸine aday olduÄŸu "Euro 2024" iÃ§in destek verdi.

Mektuba iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan SaraÃ§, TÃ¼rkiye'nin UEFA 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±na ev sahipliÄŸi yapmak iÃ§in aday olduÄŸunu hatÄ±rlatarak TFF'nin adaylÄ±k sÃ¼recinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

Milli bir konu olan TÃ¼rkiye'nin adaylÄ±k sÃ¼recini gÃ¶nÃ¼lden desteklediklerini bildiren SaraÃ§, "Bu kapsamda 'Yeni YÃ–K' olarak diÄŸer bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, bu konudaki tam desteklerini gÃ¶sterebilmek amacÄ±yla TFF'ye bir genel destek mektubu gÃ¶nderdiklerini" bildirdi.

YÃ–K olarak, TFF tarafÄ±ndan sunulan UEFA 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± mÃ¼sabakalarÄ± ve bÃ¼tÃ¼n ilgili resmi etkinliklere ev sahipliÄŸi yapma teklifini desteklediklerini mektupta ilettiklerini aktaran SaraÃ§, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"UEFA 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlemesine dair yapÄ±lacak hazÄ±rlÄ±k ve sahnelenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n UEFA'nÄ±n Ã¼lkemizi ev sahibi Ã¼lke olarak seÃ§mesi halinde kamu yararÄ± ve ulusal deÄŸer meselesi olarak deÄŸerlendirileceÄŸimizi beyan ettik. Her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± gibi bizler de bu konuyu Ã§ok Ã¶nemsiyor ve gÃ¶nÃ¼lden destekliyoruz. YÃ–K ve TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n Ã¼niversitelerimiz olarak adaylÄ±k ve inÅŸallah devamÄ±nda hak kazanacaÄŸÄ±mÄ±z ev sahipliÄŸi sÃ¼recinde elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z."

SaraÃ§, 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenmesi temennisinde de bulundu.

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