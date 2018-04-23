YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§'tan, TÃ¼rkiye'nin 'EURO 2024 adaylÄ±ÄŸÄ±'na destek

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) mektup yazarak TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸine aday olduÄŸu "Euro 2024" iÃ§in destek verdi.
Mektuba iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan SaraÃ§, TÃ¼rkiye'nin UEFA 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±na ev sahipliÄŸi yapmak iÃ§in aday olduÄŸunu hatÄ±rlatarak TFF'nin adaylÄ±k sÃ¼recinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
Milli bir konu olan TÃ¼rkiye'nin adaylÄ±k sÃ¼recini gÃ¶nÃ¼lden desteklediklerini bildiren SaraÃ§, "Bu kapsamda 'Yeni YÃ–K' olarak diÄŸer bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, bu konudaki tam desteklerini gÃ¶sterebilmek amacÄ±yla TFF'ye bir genel destek mektubu gÃ¶nderdiklerini" bildirdi.
YÃ–K olarak, TFF tarafÄ±ndan sunulan UEFA 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± mÃ¼sabakalarÄ± ve bÃ¼tÃ¼n ilgili resmi etkinliklere ev sahipliÄŸi yapma teklifini desteklediklerini mektupta ilettiklerini aktaran SaraÃ§, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"UEFA 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlemesine dair yapÄ±lacak hazÄ±rlÄ±k ve sahnelenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n UEFA'nÄ±n Ã¼lkemizi ev sahibi Ã¼lke olarak seÃ§mesi halinde kamu yararÄ± ve ulusal deÄŸer meselesi olarak deÄŸerlendirileceÄŸimizi beyan ettik. Her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± gibi bizler de bu konuyu Ã§ok Ã¶nemsiyor ve gÃ¶nÃ¼lden destekliyoruz. YÃ–K ve TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n Ã¼niversitelerimiz olarak adaylÄ±k ve inÅŸallah devamÄ±nda hak kazanacaÄŸÄ±mÄ±z ev sahipliÄŸi sÃ¼recinde elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z."
SaraÃ§, 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenmesi temennisinde de bulundu.
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Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik kanununda TBMMâ€™ye verilen ikinci teklif Ã¼zerine yeni deÄŸerlendirme