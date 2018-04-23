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Orta Asya
13:05, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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Tacikistan'da camilere uygunsuz kıyafetle gelmeme tavsiyesi
Tacikistan'da camilere uygunsuz kıyafetle gelmeme tavsiyesi

Tacikistan'da, İslam Alimler Heyeti tarafından hazırlanan “Camilerde namaz kılma ahlakı” kitabında, ülkedeki camilere dar, kısa ve spor giyimle gelmeme tavsiyesinde bulunuldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan'da, İslam Alimler Heyeti, camilere 'dar, kısa ve spor giyimle' gelmeme tavsiyesinde bulundu.

Öneri, Tacikistan'daki İslam Alimler Heyeti tarafından hazırlanan “Camilerde namaz kılma ahlakı” kitabında yayınlandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Duşanbe'deki İslami Çalışmalar Merkezi uzmanı Rustam Azizi’ye göre bu tavsiye, ülkedeki İslam alimleri ve gençler arasındaki anlaşmazlıklara son vermek için hazırlandı.

Rustam Azizî, açıklamasında, "Son zamanlarda İslam alimleri ve gençler arasında camiye nasıl bir giysi ile girilmesi hakkında tartışmalar oldu. Tacikistan'ın İslam Alimler Konseyi bu anlaşmazlığı sona erdirmek için konu hakkındaki görüşünü dile getirdi. Hanefî mezhebine göre, dar ve kısa giysiler ile camiye girmek yasaktır.” ifadelerini kullandı.





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