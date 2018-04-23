BakanlÄ±k 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na aldÄ±

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki maÄŸaralarÄ±n jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini tespit ediyor.
BakanlÄ±k'tan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de, Ã§eÅŸitli statÃ¼ler altÄ±nda korunan ve henÃ¼z koruma statÃ¼sÃ¼ ile tescil edilmemiÅŸ maÄŸaralar bulunuyor. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan bu maÄŸaralarÄ±n her birinin tabiat varlÄ±ÄŸÄ± olarak tescil edilmesi ve koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor.
Bu kapsamda farklÄ± projeler yÃ¼rÃ¼ten BakanlÄ±kÃ§a, geÃ§en yÄ±l tamamlanan "TÃ¼rkiye'nin DoÄŸal MaÄŸaralarÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve FotoÄŸraflanmasÄ± Projesi"yle 50 doÄŸal maÄŸara incelendi.
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Bu Ã§alÄ±ÅŸmayla maÄŸaralarÄ±n oluÅŸumundan gÃ¶rsel deÄŸerine kadar birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi tek tek ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda, KÄ±rklareli'deki Yenesu MaÄŸarasÄ±'nda binlerce yÄ±l iÃ§erisinde oluÅŸmuÅŸ "damlataÅŸ havuzlarÄ±" gibi gÃ¶rsel ve jeolojik aÃ§Ä±dan kÄ±ymetli oluÅŸumlar tespit edildi.
AyrÄ±ca projeyle Isparta'daki Kuz MaÄŸarasÄ±'nda da TÃ¼rkiye'de Ã§ok dar bir alanda yaÅŸayabilen ve soyu tÃ¼kenme tehdidi altÄ±ndaki bir sÃ¼rÃ¼ngen cinsi olan "Likya Semenderi" bulundu.
BakanlÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir baÅŸka araÅŸtÄ±rma projesiyle de Mersin'deki Delikli MaÄŸarasÄ±'nda DÃ¼nya DoÄŸayÄ± Koruma BirliÄŸi (IUCN) kriterlerine gÃ¶re "hassas" olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ "Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus mehelyi), UzunayaklÄ± Yarasa (Myotis capaccinii)" ile TÃ¼rkiye'de sadece Akdeniz bÃ¶lgesinde gÃ¶zlenebilen "MÄ±sÄ±r Meyve YarasasÄ±'nÄ±n (Rousettus aegyptiacus)" aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 farklÄ± yarasa tÃ¼rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere nadir ve hassas canlÄ± tÃ¼rleri tespit edildi.Â
AraÅŸtÄ±rmalardan elde edilen sonuÃ§larla, jeolojik ve ekolojik Ã¶zellikleri tanÄ±mlanan maÄŸaralar tabiat varlÄ±ÄŸÄ± olarak tescil edilecek ve koruma altÄ±na alÄ±nacak.
BakanlÄ±k, tamamladÄ±ÄŸÄ± projeler kapsamÄ±nda elde edilen sonuÃ§larÄ± ve fotoÄŸraflarÄ± bir yayÄ±nla derleyecek.
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.