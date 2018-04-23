13:35, 23 Nisan 2018 Pazartesi

BakanlÄ±k 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki maÄŸaralarÄ±n jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini tespit ediyor.

BakanlÄ±k'tan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de, Ã§eÅŸitli statÃ¼ler altÄ±nda korunan ve henÃ¼z koruma statÃ¼sÃ¼ ile tescil edilmemiÅŸ maÄŸaralar bulunuyor. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan bu maÄŸaralarÄ±n her birinin tabiat varlÄ±ÄŸÄ± olarak tescil edilmesi ve koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor.

Bu kapsamda farklÄ± projeler yÃ¼rÃ¼ten BakanlÄ±kÃ§a, geÃ§en yÄ±l tamamlanan "TÃ¼rkiye'nin DoÄŸal MaÄŸaralarÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve FotoÄŸraflanmasÄ± Projesi"yle 50 doÄŸal maÄŸara incelendi.

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Bu Ã§alÄ±ÅŸmayla maÄŸaralarÄ±n oluÅŸumundan gÃ¶rsel deÄŸerine kadar birÃ§ok Ã¶zelliÄŸi tek tek ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda, KÄ±rklareli'deki Yenesu MaÄŸarasÄ±'nda binlerce yÄ±l iÃ§erisinde oluÅŸmuÅŸ "damlataÅŸ havuzlarÄ±" gibi gÃ¶rsel ve jeolojik aÃ§Ä±dan kÄ±ymetli oluÅŸumlar tespit edildi.

AyrÄ±ca projeyle Isparta'daki Kuz MaÄŸarasÄ±'nda da TÃ¼rkiye'de Ã§ok dar bir alanda yaÅŸayabilen ve soyu tÃ¼kenme tehdidi altÄ±ndaki bir sÃ¼rÃ¼ngen cinsi olan "Likya Semenderi" bulundu.

MAÄžARALARDA 9 FARKLI YARASA TÃœRÃœ TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

BakanlÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir baÅŸka araÅŸtÄ±rma projesiyle de Mersin'deki Delikli MaÄŸarasÄ±'nda DÃ¼nya DoÄŸayÄ± Koruma BirliÄŸi (IUCN) kriterlerine gÃ¶re "hassas" olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ "Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus mehelyi), UzunayaklÄ± Yarasa (Myotis capaccinii)" ile TÃ¼rkiye'de sadece Akdeniz bÃ¶lgesinde gÃ¶zlenebilen "MÄ±sÄ±r Meyve YarasasÄ±'nÄ±n (Rousettus aegyptiacus)" aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 farklÄ± yarasa tÃ¼rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere nadir ve hassas canlÄ± tÃ¼rleri tespit edildi.Â

AraÅŸtÄ±rmalardan elde edilen sonuÃ§larla, jeolojik ve ekolojik Ã¶zellikleri tanÄ±mlanan maÄŸaralar tabiat varlÄ±ÄŸÄ± olarak tescil edilecek ve koruma altÄ±na alÄ±nacak.

BakanlÄ±k, tamamladÄ±ÄŸÄ± projeler kapsamÄ±nda elde edilen sonuÃ§larÄ± ve fotoÄŸraflarÄ± bir yayÄ±nla derleyecek.