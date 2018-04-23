13:49, 23 Nisan 2018 Pazartesi

YangÄ±nda hayat kurtaran temel bilgiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IÌ‡stanbul UÌˆniversitesi (Ä°Ãœ) Teknik Bilimler Meslek YuÌˆksekokulu MuÌˆlkiyeti Koruma ve GuÌˆvenlik BoÌˆluÌˆmuÌˆ BasÌ§kanÄ± Erhan BakÄ±rcÄ±, yangÄ±ndan etkilenmemek iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ± Ã¶nerilere iliÅŸkin, "Banyodaki kÃ¼veti ve varsa su doldurabileceÄŸiniz her kap kacaÄŸÄ± su ile doldurun. Su yaÅŸamsal bir araÃ§ olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaÅŸamsal destek saÄŸlayabilir." dedi.

Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 5 Nisan'da Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi.

Kurumlarda, ÅŸirketlerde, okullarda zaman zaman yapÄ±lan tatbikatlarla yangÄ±n konusunda vatandaÅŸlar bilinÃ§lendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lsa da Ã§eÅŸitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak iÃ§in alternatif yollarÄ±n da bilinmesi gerektiÄŸini gÃ¶sterdi.

YangÄ±n anÄ±nda nasÄ±l bir yol izlenmesi gerektiÄŸi hakkÄ±nda bilgi veren Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi BakÄ±rcÄ±, yÃ¼ksek katlÄ± binalar yangÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venli inÅŸa edilse de kullanÄ±cÄ±larÄ±n eÅŸyalarÄ± ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yangÄ±na neden olabildiÄŸini sÃ¶yledi.

"EVLERDE YANGIN SÃ–NDÃœRÃœCÃœ BULUNDURULMALI"

BakÄ±rcÄ±, Ã¶zellikle Ã§Ã¶p toplama-saklama odalarÄ±, elektrik tesisatÄ± ve tesisata aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenmeler, tesisata yetkisiz mÃ¼dahaleler, mutfakta kullanÄ±lan ocak, tÃ¼pgaz tesisatÄ±ndan kaynaklanabilecek risklere karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.

BÃ¶ylesi risklerle meydana gelebilecek yangÄ±nlara karÅŸÄ± evlerde portatif bir kuru kimyasal yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hazÄ±r bulundurulmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶neren BakÄ±rcÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AyrÄ±ca yatak iÃ§inde asla sigara iÃ§memeli, izmaritler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olduÄŸundan emin olunarak Ã§Ã¶pe atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Elektrikli aletlerimizin ÅŸarj iÅŸlemlerinin kontrol edilebilir zamanlarda olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶stermeliyiz. Bunun yanÄ±nda elektrikli aletlerin kullanÄ±m sÃ¼resi dÄ±ÅŸÄ±nda elektrik tesisatÄ±na iliÅŸik olmamasÄ± ve kullanÄ±m prosedÃ¼rlerine uyulmasÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Evimizde duman, gaz, su dedektÃ¶rÃ¼ bulundurmalÄ± ve aktif olduÄŸundan, pillerini zamanÄ±nda deÄŸiÅŸtirdiÄŸimizden emin olmalÄ±yÄ±z. YangÄ±n algÄ±lama, ihbar ve sÃ¶ndÃ¼rme sistem unsurlarÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve denetimi yapÄ±lmalÄ±, tÃ¼m sistem ile uyumlu olduÄŸundan emin olmalÄ±, bu konuda yetkililerin ikaz ve tavsiyelerine uymalÄ±yÄ±z."

"KAPINIZI ISLATIN"

BakÄ±rcÄ±, bazÄ± durumlarda yangÄ±n alarmÄ± sisteminin Ã§alÄ±ÅŸmayabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.

Ã‡ok katlÄ± bir binada yaÅŸarken benzeri bir olayla karÅŸÄ±laÅŸan ve alt katlarda bir yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ son anda fark eden bir kiÅŸinin ilk olarak durum muhakemesi yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BakÄ±rcÄ±, Ã¶ncelikle yangÄ±nÄ±n hangi katta olduÄŸu ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu Ã¼zerinde alevlerin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilmesini Ã¶nerdi.

BakÄ±rcÄ±, yangÄ±n alt katlarda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunda duman ya da alev de yoksa bir an Ã¶nce binanÄ±n terk edilmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Daire kapÄ±nÄ±zÄ±n kolu, kapÄ± yÃ¼zeyi sÄ±cak ise yangÄ±nÄ±n kapÄ±nÄ±za geldiÄŸini anlamalÄ±yÄ±z. KapÄ±yÄ± aÃ§mamak, kapÄ±yÄ± Ä±slatmak bu noktada yangÄ±nÄ±n yaÅŸam alanÄ±mÄ±za girmesini bir mÃ¼ddet engelleyecektir. Buna raÄŸmen duman iÃ§inden kaÃ§mak zorunda kalÄ±nÄ±rsa zeminden sÃ¼rÃ¼nerek duman katmanÄ±nÄ± geÃ§mek ve acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu ile binayÄ± terk edip toplanma alanÄ±na gitmek mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu noktada, Ã¼zerimizdeki elbiselerin ortam Ä±sÄ±sÄ± ile yanmamasÄ± Ã¶nemlidir. Bu nedenle mÃ¼mkÃ¼n ise elbiselerimizi Ä±slatarak rotamÄ±zÄ± takip etmek, duman solumamamÄ±z iÃ§in Ä±slak havlu ile burnumuzu kapatmamÄ±z gerekebilir."

"HER KAP KACAÄžI SUYLA DOLDURUN"

KaÃ§Ä±ÅŸ yolu bir ÅŸekilde engellenmiÅŸ ise bu noktada sakin kalmanÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden BakÄ±rcÄ±, "Acil kaÃ§Ä±ÅŸ rotalarÄ±ndan Ã§Ä±kmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa Ã¶ncelikle yangÄ±n alev ve dumanÄ±ndan en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel bir daireye veya dairenize dÃ¶nmek gerekir. Banyodaki kÃ¼veti ve varsa su doldurabileceÄŸiniz her kap kacaÄŸÄ± su ile doldurun. Su yaÅŸamsal bir araÃ§ olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaÅŸamsal destek saÄŸlayabilir. Daire iÃ§inde mevcut havalandÄ±rma sistemini veya alevlerin yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in hava devr-i daimini saÄŸlayacak vantilatÃ¶r gibi araÃ§larÄ± kapatÄ±n. SÄ±ÄŸÄ±nÄ±lan dairede mevcut yangÄ±nÄ±n alev ve dumanÄ±ndan en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel camÄ± olan bir oda seÃ§ilmeli, oda kapÄ±sÄ± kapalÄ±, kapÄ± altlarÄ±na, yanlarÄ±na halÄ±, kilim yastÄ±k, yorgan gibi malzemeler yerleÅŸtirilerek oda iÃ§ine kapÄ± yÃ¶nÃ¼nden hava giriÅŸinin minimum olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Duman iÃ§eri girmeye baÅŸlar ise kapatma iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÅŸyalarÄ± Ä±slatarak zaman kazanabiliriz." ifadelerini kullandÄ±.

"PENCEREDEN BEYAZ BEZ PARÃ‡ASI SALLAYIN"

Erhan BakÄ±rcÄ±, gerekli tedbirleri aldÄ±ktan sonra kurtarÄ±lmayÄ± beklerken pencereden beyaz bir bez parÃ§asÄ±nÄ± sallamanÄ±n, itfaiyecilerin dikkatini bu tarafa yÃ¶neltmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YangÄ±n kiÅŸilerin evinde baÅŸlamÄ±ÅŸsa bu durumda evin gÃ¼venli ÅŸekilde terk edilmesi iÃ§in sadece birkaÃ§ dakika olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±rcÄ±, bu nedenle evde bulunan herkesin acil durumda nasÄ±l dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± bilmesinin hayat kurtarÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°lk mÃ¼dahalenin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± durumunda konuttan ayrÄ±lmadan Ã¶nce dairenin gaz ve elektrik tesisatÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren BakÄ±rcÄ±, itfaiye ve bina gÃ¶revlilerine haber verildikten sonra diÄŸer katlardaki sakinlerinin de durumdan haberdar edilmesini tavsiye etti.

YangÄ±n esnasÄ±nda veya tehlikesinde asansÃ¶rlerin kesinlikle kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±rcÄ±, ayrÄ±ca alevler bÃ¼yÃ¼rken evden kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±n kurtarÄ±lma Ã§abasÄ±nÄ±n da kaÃ§ma ÅŸansÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.