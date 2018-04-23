YangÄ±nda hayat kurtaran temel bilgiler

IÌ‡stanbul UÌˆniversitesi (Ä°Ãœ) Teknik Bilimler Meslek YuÌˆksekokulu MuÌˆlkiyeti Koruma ve GuÌˆvenlik BoÌˆluÌˆmuÌˆ BasÌ§kanÄ± Erhan BakÄ±rcÄ±, yangÄ±ndan etkilenmemek iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ± Ã¶nerilere iliÅŸkin, "Banyodaki kÃ¼veti ve varsa su doldurabileceÄŸiniz her kap kacaÄŸÄ± su ile doldurun. Su yaÅŸamsal bir araÃ§ olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaÅŸamsal destek saÄŸlayabilir." dedi.
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 5 Nisan'da Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi.
Kurumlarda, ÅŸirketlerde, okullarda zaman zaman yapÄ±lan tatbikatlarla yangÄ±n konusunda vatandaÅŸlar bilinÃ§lendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lsa da Ã§eÅŸitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak iÃ§in alternatif yollarÄ±n da bilinmesi gerektiÄŸini gÃ¶sterdi.
YangÄ±n anÄ±nda nasÄ±l bir yol izlenmesi gerektiÄŸi hakkÄ±nda bilgi veren Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi BakÄ±rcÄ±, yÃ¼ksek katlÄ± binalar yangÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼venli inÅŸa edilse de kullanÄ±cÄ±larÄ±n eÅŸyalarÄ± ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yangÄ±na neden olabildiÄŸini sÃ¶yledi.
BakÄ±rcÄ±, Ã¶zellikle Ã§Ã¶p toplama-saklama odalarÄ±, elektrik tesisatÄ± ve tesisata aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenmeler, tesisata yetkisiz mÃ¼dahaleler, mutfakta kullanÄ±lan ocak, tÃ¼pgaz tesisatÄ±ndan kaynaklanabilecek risklere karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.
BÃ¶ylesi risklerle meydana gelebilecek yangÄ±nlara karÅŸÄ± evlerde portatif bir kuru kimyasal yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hazÄ±r bulundurulmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶neren BakÄ±rcÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"AyrÄ±ca yatak iÃ§inde asla sigara iÃ§memeli, izmaritler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olduÄŸundan emin olunarak Ã§Ã¶pe atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Elektrikli aletlerimizin ÅŸarj iÅŸlemlerinin kontrol edilebilir zamanlarda olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶stermeliyiz. Bunun yanÄ±nda elektrikli aletlerin kullanÄ±m sÃ¼resi dÄ±ÅŸÄ±nda elektrik tesisatÄ±na iliÅŸik olmamasÄ± ve kullanÄ±m prosedÃ¼rlerine uyulmasÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Evimizde duman, gaz, su dedektÃ¶rÃ¼ bulundurmalÄ± ve aktif olduÄŸundan, pillerini zamanÄ±nda deÄŸiÅŸtirdiÄŸimizden emin olmalÄ±yÄ±z. YangÄ±n algÄ±lama, ihbar ve sÃ¶ndÃ¼rme sistem unsurlarÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve denetimi yapÄ±lmalÄ±, tÃ¼m sistem ile uyumlu olduÄŸundan emin olmalÄ±, bu konuda yetkililerin ikaz ve tavsiyelerine uymalÄ±yÄ±z."
BakÄ±rcÄ±, bazÄ± durumlarda yangÄ±n alarmÄ± sisteminin Ã§alÄ±ÅŸmayabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.
Ã‡ok katlÄ± bir binada yaÅŸarken benzeri bir olayla karÅŸÄ±laÅŸan ve alt katlarda bir yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ son anda fark eden bir kiÅŸinin ilk olarak durum muhakemesi yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BakÄ±rcÄ±, Ã¶ncelikle yangÄ±nÄ±n hangi katta olduÄŸu ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu Ã¼zerinde alevlerin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilmesini Ã¶nerdi.
BakÄ±rcÄ±, yangÄ±n alt katlarda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunda duman ya da alev de yoksa bir an Ã¶nce binanÄ±n terk edilmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Daire kapÄ±nÄ±zÄ±n kolu, kapÄ± yÃ¼zeyi sÄ±cak ise yangÄ±nÄ±n kapÄ±nÄ±za geldiÄŸini anlamalÄ±yÄ±z. KapÄ±yÄ± aÃ§mamak, kapÄ±yÄ± Ä±slatmak bu noktada yangÄ±nÄ±n yaÅŸam alanÄ±mÄ±za girmesini bir mÃ¼ddet engelleyecektir. Buna raÄŸmen duman iÃ§inden kaÃ§mak zorunda kalÄ±nÄ±rsa zeminden sÃ¼rÃ¼nerek duman katmanÄ±nÄ± geÃ§mek ve acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu ile binayÄ± terk edip toplanma alanÄ±na gitmek mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu noktada, Ã¼zerimizdeki elbiselerin ortam Ä±sÄ±sÄ± ile yanmamasÄ± Ã¶nemlidir. Bu nedenle mÃ¼mkÃ¼n ise elbiselerimizi Ä±slatarak rotamÄ±zÄ± takip etmek, duman solumamamÄ±z iÃ§in Ä±slak havlu ile burnumuzu kapatmamÄ±z gerekebilir."
KaÃ§Ä±ÅŸ yolu bir ÅŸekilde engellenmiÅŸ ise bu noktada sakin kalmanÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden BakÄ±rcÄ±, "Acil kaÃ§Ä±ÅŸ rotalarÄ±ndan Ã§Ä±kmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa Ã¶ncelikle yangÄ±n alev ve dumanÄ±ndan en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel bir daireye veya dairenize dÃ¶nmek gerekir. Banyodaki kÃ¼veti ve varsa su doldurabileceÄŸiniz her kap kacaÄŸÄ± su ile doldurun. Su yaÅŸamsal bir araÃ§ olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaÅŸamsal destek saÄŸlayabilir. Daire iÃ§inde mevcut havalandÄ±rma sistemini veya alevlerin yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in hava devr-i daimini saÄŸlayacak vantilatÃ¶r gibi araÃ§larÄ± kapatÄ±n. SÄ±ÄŸÄ±nÄ±lan dairede mevcut yangÄ±nÄ±n alev ve dumanÄ±ndan en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel camÄ± olan bir oda seÃ§ilmeli, oda kapÄ±sÄ± kapalÄ±, kapÄ± altlarÄ±na, yanlarÄ±na halÄ±, kilim yastÄ±k, yorgan gibi malzemeler yerleÅŸtirilerek oda iÃ§ine kapÄ± yÃ¶nÃ¼nden hava giriÅŸinin minimum olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Duman iÃ§eri girmeye baÅŸlar ise kapatma iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÅŸyalarÄ± Ä±slatarak zaman kazanabiliriz." ifadelerini kullandÄ±.
Erhan BakÄ±rcÄ±, gerekli tedbirleri aldÄ±ktan sonra kurtarÄ±lmayÄ± beklerken pencereden beyaz bir bez parÃ§asÄ±nÄ± sallamanÄ±n, itfaiyecilerin dikkatini bu tarafa yÃ¶neltmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
YangÄ±n kiÅŸilerin evinde baÅŸlamÄ±ÅŸsa bu durumda evin gÃ¼venli ÅŸekilde terk edilmesi iÃ§in sadece birkaÃ§ dakika olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±rcÄ±, bu nedenle evde bulunan herkesin acil durumda nasÄ±l dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± bilmesinin hayat kurtarÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°lk mÃ¼dahalenin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± durumunda konuttan ayrÄ±lmadan Ã¶nce dairenin gaz ve elektrik tesisatÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren BakÄ±rcÄ±, itfaiye ve bina gÃ¶revlilerine haber verildikten sonra diÄŸer katlardaki sakinlerinin de durumdan haberdar edilmesini tavsiye etti.
YangÄ±n esnasÄ±nda veya tehlikesinde asansÃ¶rlerin kesinlikle kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen BakÄ±rcÄ±, ayrÄ±ca alevler bÃ¼yÃ¼rken evden kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±n kurtarÄ±lma Ã§abasÄ±nÄ±n da kaÃ§ma ÅŸansÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ikili iliÅŸkilere dair deÄŸerlendirmelerine iliÅŸkin, "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ege'de barÄ±ÅŸ lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¼venlik dahil Ã¶nemli konularda diyaloÄŸu desteklemesi gibi olumlu kÄ±sÄ±mlarÄ± alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, 15 CHP milletvekilinin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesine iliÅŸkin, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir." dedi.
Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentinde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zlerindeki tebessÃ¼m, gÃ¶zlerindeki Ä±ÅŸÄ±k ve yÃ¼reklerindeki umutlar bizlere daima gÃ¼Ã§ vermektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ, huzur ve kardeÅŸlik dolu bir dÃ¼nya hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek en bÃ¼yÃ¼k emelimizdir." dedi.
Ä°MKANDER tarafÄ±ndan, El Bab ilÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan DoÄŸu GutalÄ± bin 500 Ã§ocuÄŸa meyve, Ã§ikolata, biskÃ¼vi, gofret gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddeleri ile oyuncaklar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, 15 CHP'linin Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§mesiyle ilgili, "Ä°lke ittifakÄ±ndan bahseden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu siyasi bir onursuzluÄŸa imza atmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullanÄ±rken,. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ'da, "Bu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en yeni ve en son Ã¶rneÄŸidir; aÃ§Ä±k bir siyasi mÃ¼hendisliktir."sÃ¶zleriyle duruma tepkisini gÃ¶sterdi.