ABD Nijerya'ya sattığı savaş uçaklarının teslimini 2020'ye erteledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, ABD'den satın aldığı 12 adet savaş uçağını 2020'de teslim alacak.
Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'den satın alınan 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının 2020 yılında Nijerya'ya teslim edileceği açıklandı.
Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirildi.
ABD'nin Nijerya Büyükelçisi Stuart Symington, 2017'nin Aralık ayında ABD'nin uçak satışını onaylayan mektubunu Nijerya makamlarına iletmişti.
Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı General Sadique Ebubekir ise uçakların 2018 yılının Şubat ayında teslim edilebileceğini açıklamıştı.
Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlallerini gerekçe gösterilerek ertelenmişti.
A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.
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Nijerya'nın ABD'den satın aldığı 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Şubat 2018 yerine 2020 yılında teslim edileceği açıklandı.
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