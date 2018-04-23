15:34, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İki dönemlik Cumhurbaşkanlığı süresinin sonrasında parlamento tarafından yetkileri arttırılan başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan'ın istifası talebiyle başlayan protestoların ardından, Sarkisyan istifa etti

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Bu gelişmeden kısa süre sonra Başbakan Serj Sarkisyan istifa etti.

Sarkisyan istifasını açıklamada, "Ülkeye uyum ve barış gelmesi adına görevi bırakıyorum" diye konuştu.

Göstericiler, 2008'den beri devlet başkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan'ın görev süresinin dolmasının ardından bu kez başbakan olmasına tepki gösteriyordu.

Sarkisyan'ın 17 Nisan'da parlamentoda başbakan seçilmesiyle gösterilere katılım arttı ve muhalif lider Paşinyan ülkede "kadife devrim" başlattıklarını duyurdu. Başbakan Sarkisyan'ın önerisiyle 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı seçilen Armen Sarkisyan da taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine Başbakan Sarkisyan ve Paşinyan basın mensuplarının önünde dün bir araya geldi. Paşinyan'ın iktidarı elinde bulundurma çabası olarak nitelendirdiği anayasa değişikliği nedeniyle istifa etmesini istemesi üzerine Sarkisyan, muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayarak toplantının yapıldığı otelden ayrıldı.

Paşinyan toplantının hemen ardından gözaltına alındı, çevik kuvvet birlikleri göstericileri dağıtmak için görevlendirildi. Yönetimin bu kararı, protestocuların artmasına neden oldu. Silahsız bir grup asker de gösterilere katıldı. Protestoların artması üzerine Paşinyan, bir gün sonra serbest bırakıldı.

2008'den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015 yılında Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.