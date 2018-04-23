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Mehmet GÃ¶rmez, BosnalÄ± ilahiyat Ã¶ÄŸrencilerine ders verecek
Mehmet GÃ¶rmez, BosnalÄ± ilahiyat Ã¶ÄŸrencilerine ders verecek

Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde bir hafta ders verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, Bosna Hersek'teki Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nin lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã¶ÄŸrencilerine bir hafta ders verecek.

FakÃ¼ltenin davetlisi olarak Saraybosna'ya gelen GÃ¶rmez, ilk dersinden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, derslerde daha Ã§ok Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ilmi alanlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce krizlerini ele alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶rmez, "DÃ¼ÅŸÃ¼nce krizlerini doÄŸru bilgiyle aÅŸmak iÃ§in atmamÄ±z gereken adÄ±mlarÄ±, hangi ilimlerde ne tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu konuÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ã–ÄŸrencilerle tarihte TÃ¼rkiye ve Bosna Hersek'in birlikte inÅŸa ettiÄŸi Ä°slam Ã¶nceliÄŸine yÃ¶n veren temel anlayÄ±ÅŸlarÄ± da gÃ¼ncelleyeceklerini belirten GÃ¶rmez, "Ã–ÄŸrencilerle geleceÄŸin Ä°slam bilginleri nasÄ±l olmalÄ±, insan, din, akÄ±l ve ahlak iliÅŸkileri konularÄ±nda yeni Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z." dedi.

Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Zuhdija Hasanovic de bu tÃ¼r etkinliklerin TÃ¼rkiye ile Bosna Hersekli akademisyenleri de birbirine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Mehmet GÃ¶rmez'in tecrÃ¼belerini aktarmasÄ±, Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in son derece Ã¶nemli. Ä°slam'Ä±n TÃ¼rkiye'de nasÄ±l geliÅŸtiÄŸini ve Bosna Hersek'e nasÄ±l geldiÄŸini de anlatacak." ifadelerini kullandÄ±.

BugÃ¼n baÅŸlayacak derslere Ã¶ÄŸrencilerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini aktaran Hasanovic, bÃ¶yle faaliyetlerin gelecekte de devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¶rmez, bugÃ¼nkÃ¼ ilk dersinde yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencilerine "Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetinde sÃ¼nnet ve hadis" konusunu anlattÄ±.



Ä°lgili Konular Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez saray bosna Bosna Hersek
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